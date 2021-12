Belén Esteban es una firme defensora de la vacunación como medida para luchar contra la expansión del coronavirus, y así lo ha demostrado una vez más en el plató de Sálvame. La colaboradora ha intervenido después de escuchar el testimonio de Geraldine Larrosa, exmujer de Carlos Marín. El cantante fallecía a los 53 años el pasado 19 de diciembre a consecuencia del virus y ha sido ahora cuando se ha celebrado su sepelio.

Belén ha querido aprovechar esta circunstancia para lanzar un mensaje de concienciación en torno a las medidas de protección contra la enfermedad, en un momento en el que los contagios están en aumento, de la misma manera que ha resaltado la importancia de la vacunación: «Quiero transmitir que es muy importante vacunarse, que la vacuna está salvando muchas vidas. Gracias a la vacuna ahora no hay los muertos que había antes, pese a que hay muchos más contagios. ¡Hay que vacunarse todos!», ha dicho en el plató de Mediaset.

Unas palabras que han contado con el apoyo total de sus compañeros y el aplauso del público. Sin embargo, no ha sido lo único que ha comentado. La colaboradora ha arremetido fuertemente contra Miguel Bosé, tras sus últimos comentarios sobre el virus y la actitud negacionista que el cantante mantiene desde el inicio de la pandemia: «están los centros de primaria que no pueden más, hay que vacunarse. Estoy de los discursos de Miguel Bosé… hasta las narices pesado que eres muy pesado, haz un disco, deja a la gente, vale ya, vale ya de dar ese mensaje», ha dicho la colaboradora visiblemente alterada.

Unas declaraciones que responden a unas recientes afirmaciones por parte del cantante en un programa en México, en concreto, en el espacio, Viviana con vos, en el que intervino de manera virtual. El artista apareció en el espacio para promocionar su nuevo libro, pero aprovechó para hablar de la situación de la pandemia y arremeter contra la vacuna, a la que calificó de ‘veneno’. El artista dijo también que los gobiernos lo que estaban buscando era matar a la ciudadanía a través de la vacuna: «la verdad, lo que está pasando y lo que se ha planteado es un genocidio planetario. Las clases poderosas quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos, y para que en el futuro, como dice el final de la Agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz. Los gobiernos no nos quieren, no nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre», recalcó.

No es la primera vez que Belén Esteban ha criticado la actitud de Miguel Bosé y su negacionismo respecto a la situación de emergencia sanitaria: «me parece vergonzoso todo lo que ha dicho este hombre. Pero, ¿acaso él es virólogo? Es que me enferma, ¡que sus hermanas han estado aquí contando que su madre murió de coronavirus», dijo hace algún tiempo tras otra entrevista que concedió el cantante.