Mal momento en el ámbito de la música. El pasado 19 de diciembre, el cantante del grupo Il Divo, Carlos Marín, fallecía a los 53 años tras haber pasado varios días hospitalizado y en coma inducido. Un durísimo varapalo para sus compañeros de profesión, que no dudaron en mandar sus condolencias a la familia a través de sus distintas redes sociales.

Una semana después de la pérdida está teniendo lugar el tanatorio del artista. Aunque murió en el hospital de Manchester, sus restos se encuentran ya en el Tanatorio del Parque de San Isidro de Madrid, enclave al que se han ido acercando a lo largo de la mañana algunos rostros muy conocidos a nivel nacional para dar el último adiós a Carlos Marín. Entre ellos su exmujer, Geraldine Larrosa, quien ha sido la primera en llegar a las instalaciones de la capital en compañía de tres personas más. Con semblante serio y ataviada al completo de negro con gafas oscuras y mascarilla, la cantante se presentó en la capilla ardiente para despedir de manera definitiva al que ha sido el amor de su vida. Entre tanto, se espera que con el paso de las horas también lleguen al tanatorio tanto la madre y la hermana del barítono, además de otros artistas conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La más conocida como Innocence ya se mostró verdaderamente afectada al conocer la triste noticia del fallecimiento de su ex. En un intento por recordar los buenos momentos vividos junto a él, la actriz compartió varias fotos personales junto a Carlos Marín mientras recordaba que “ha sido y será siempre el gran amor de su vida”. Y es que además de compartir romance, ambos compartían pasión por la música, lo que hacía que pese a llevar más de una década separados su amistad siguiera intacta.

Pero ella no fue la única que dedicó unas bonitas palabras a Carlos Marín tras su muerte. Los integrantes de la banda Il divo, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard procedieron a hacer lo mismo, habiendo aprovechado también la víspera de Navidad para lanzar un mensaje cargado de sentimientos: “Si la Navidad es difícil, si has perdido a alguien querido, solo mira en tu corazón, sabrás que aún está aquí. La estrella en el cielo, la ligera nieve que cae, el petirrojo afuera, parece que lo saben. Si este es un momento en el que estás luchando, haz lo que puedas, porque lo que importa eres tú. No hay necesidad de estar alegre, no es necesario ser brillante, solo haz lo que puedas, todo estará bien. Os enviamos amor en Navidad”, finalizaron. Unas palabras muy similares a las que la mismísima Barbra Streisand pregonó tan solo unos días antes, ensalzando la figura del barítono al rescatar del baúl de los recuerdos una imagen junto a él en la que se lamentaba por su muerte a tan temprana edad.