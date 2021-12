Aún perdura la conmoción tras la muerte de Carlos Marín el pasado domingo a los 53 años de edad. El vocalista en español del famoso grupo Il Divo perdió la vida por causas que no están del todo claras, pero varios medios británicos -falleció en Manchester- aseguran que está motivada por la COVID-19. Se ha publicado que desde que ingresó el 7 de diciembre su empeoramiento fue progresivo hasta necesitar respirar de manera asistida e inducirle al coma. No obstante, el abogado de Marín, Alberto Martín, sostiene que había experimentado una mejoría en los días previos a su deceso que hacía a la familia ser optimistas. El letrado ha hablado con la agencia de prensa Gtres para aclarar todas las dudas existentes en torno al fallecimiento del barítono.

Alberto Martín se muestra sorprendido por el triste desenlace que ha tenido la vida de su cliente y explica de manera argumentada lo que las autoridades sanitarias británicas dijeron a la familia: «fundamentalmente, cuando hay una crisis de respiración que ataca a los pulmones… lo que nosotros no nos explicamos muy bien es que iba mejorando, iba mejorando», repite con incredulidad.

Cuenta el letrado que «Carlos Marín necesitaba cada vez menos el apoyo externo y ya estaba sus pulmones funcionando de forma autónoma, más o menos la mitad del 50 ó 60 por ciento. Y de repente todo eso se vino abajo. Hubo que cambiar el entubamiento y es cuando le subió la fiebre y ya todo se desencadenó fatal. En fin, iba mejorando, pero muy poco a poco. Y la verdad que no sabemos científicamente cuál es la explicación de que se haya producido un empeoramiento tan súbito y tan repentino».

El jurista ejerce de vocal de la familia del que fuera vocalista de Il Divo para dejar claro que van a investigar las causas de la muerte de Marín: «La familia no está conforme con nada, porque está destrozada. Dado que no nos esperábamos esta situación, ni la evolución ni el desenlace. Cuando su hermana estuvo allí el sábado pasado, le dijeron que podría ir a verle una semana después, que es el próximo sábado, el día de Navidad. Lo que no se pensaba es que el domingo la iban a llamar por el empeoramiento que tuvo en relación al tema de la respiración y con un pronóstico muy negativo ya».

La familia del cantante de origen alemán está absolutamente rota. Entre los pensamientos que han pasado por su cabeza en los últimos días se encuentra el hecho de que en España podría haberse salvado. Una reflexión que comparte el abogado: «Siempre en un fallecimiento pensamos en quién es el culpable, porque ha pasado, que, si hubiera pasado otra cosa, no hubiera ocurrido este desenlace. No lo sé. La familia tiene una desesperación, pero esas palabras que tú has dicho yo se las he oído a su madre. Ojalá hubiera estado en España. Seguro que en España se hubiera salvado», dice.

Una declaración contundente, pero que matiza a continuación: «Los médicos en España, la sanidad. Es muy muy cercana, muy avanzada y te da la sensación de que como está en otro sitio no sabes muy bien lo que ha pasado, no sabes si lo han hecho bien o no, no se sabe si han seguido el protocolo. La cuestión es que tienes esa sensación, pero esa sensación también puede ser un poco fruto del dolor y de la desesperación de lo que ha ocurrido». Al mismo tiempo, avanzan que harán diferentes movimientos para esclarecer lo ocurrido: «En principio creemos que es correcto, pero cuando veamos los informes y la evolución y las causas, sabremos también porque esa última crisis se produjo y porque no se ha podido recuperar».

Sobre su capilla ardiente también hay polémica ya que el traslado del cuerpo desde Inglaterra se está demorando. No obstante, el representante legal de Carlos Marín da algunas pistas de cómo será su despedida en España: «Creemos que lo tendremos aquí, aunque lógicamente por cuestiones sanitarias no va a estar a la vista, pero sí que habrá fotografías grandes y se proyectará una imagen, es decir, un poco con lo que es el estilo oriental o el estilo norteamericano, en el sentido que yo creo que es muy respetuoso, muy correcto para recordar la persona y la figura de Carlos como corresponde», zanja.