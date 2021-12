El fallecimiento de Carlos Marín, cantante de Il Divo, ha causado una gran conmoción y no solo en España. Muchos han sido los que al lamentado la muerte del cantante español que, el pasado domingo, perdió la vida a los 53 años, según informan varios medios británicos, tras varias semanas ingresado en un hospital de Mánchester, Reino Unido, a causa del Coronavirus.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor – David, Sebastien y Urs». Así es como su grupo ha anunciado su pérdida. Lo han hecho a través de sus redes sociales, donde amigos, familiares, fans y un gran número de rostros conocidos pertenecientes al sector cultural no han dudado en reaccionar a la inesperada noticia.

Destaca la conmoción de Barbra Streisand entre los artistas internacionales que han lamentado la triste pérdida. La mítica actriz y cantante estadounidense ha compartido con sus seguidores una enternecedora fotografía junto a Carlos, que ha acompañado de las siguientes palabras: “Demasiado joven para dejarnos, descansa en paz”.

La marcha del compositor musical también ha causado furor en la industria musical española, destacando la tristeza de Carlos Baute, David Bustamante, Soraya Arnelas, Pastora Soler y Rosa López tras hacerse eco de la noticia. Tal y como ellos mismos han confesado a través de sus perfiles de Instagram, era muy buena y muy cercana la relación que mantenían con el que muchos llaman “Carlitos” y por ello no han querido dejar escapar la oportunidad de realizar su particular homenaje a una de las grandes leyendas de la música romántica y contemporánea.

Además de lamentar su muerte y enviar sus más sentidas condolencias a su familia más cercana, los mencionados artistas le dedicaron unas enternecedoras palabras de agradecimiento recordando alguno de los momentos más reseñables vividos junto al cantante. “Menudo año… Descansa en Paz compañero y amigo. Me quedo con tu legado y la última charla tomando algo frente a las piscina”, añadía Bustamante mientras que Pastora Soler no daba crédito de lo sucedido: «No puede ser, ese señor estaba lleno de vida, de proyectos, de pasión por todo lo que hacía!! Su sonrisa era sincera, sus bonitas palabras eran siempre un halago viniendo de alguien con esa valía artística, agradable, educado, profesional… tuve la suerte de compartir una canción con él en un proyecto que preparaba con mucha ilusión, qué pena…Qué dolor más grande!» confesaba.

Carlos Baute le recordaba como “Una persona entrañable, simpático, afectuoso, buena gente y cercano”, al igual que la cantante Rosa López, que, rota de dolor, manifestaba lo siguiente: “Mis condolencias a toda la familia por esta pérdida. No me salen las palabras, aún parada y pensando y asimilando la noticia, muy inesperada. No hace tanto de habernos visto, y estoy paralizada”.

Por su parte, Soraya, completamente abatida informaba de la estrecha relación que la unía al cantante de Il Divo, al que no dudó en expresar su admiración: “Los que tuvimos la suerte de tener tu amistad pudimos conocerte mucho más allá de tu incomparable voz. Recuerdo la primera vez que te vi en mi programa de OT. Viniste con el Divo a presentar Regresa a mí. ¡Eras el mejor! La gravedad de tu tono de voz redondeaba el grupo. ¡Qué elegancia y que calidez! Con el tiempo nos hemos hecho grandes amigos y vecinos. Cuántos planes tenías a la vuelta de la esquina. Cada fin de semana disfrutábamos de tus bromas, de tu alegría. Qué ratitos tan buenos hemos pasado Geraldine, Miguel Ángel, Scarlett, Manuela y yo. Cómo nos has hecho reír. En casa quedará tu butaca, donde siempre será tu rincón, y te recordaremos cada día, en cada celebración, en la casita de campo donde a ti te gustaba descansar cuando volvías de gira junto a Geraldine y Scarlett. «Que pacha” como siempre nos recibías con tu eterna sonrisa. Esto no nos lo esperábamos, Carlitos. Dejas un vacío inmenso del que aún no somos conscientes. Te vamos a querer siempre. No podemos decirte adiós. Te vamos a llevar en nuestros corazones para siempre. Allá donde vayas cántales a los ángeles como tú lo haces… harás el cielo aún más Celestial”.

Tal y como confirmó el representante del fallecido al programa Corazón de TVE, el artista llevaba ingresado desde el pasado 8 de diciembre intubado, en coma inducido y con respiración asistida. Su última aparición se remonta a tan solo dos días antes de su ingreso. Lo hizo a través de redes sociales, plataforma que utilizó para anunciar algunas fechas de sus próximos conciertos. Ahora, su fallecimiento ha dejado desolado al mundo de la música que, lejos de querer hacer de la terrible noticia algo pasajero capaz de pasar desapercibido, se han volcado con la causa dedicando unos minutos de su tiempo a expresar a través de emotivos mensajes de dolor, la pena que sienten por la muerte de quien ellos siempre recodarán como un grande de la música a nivel internacional.