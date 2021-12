Preocupación en el mundo de la música por el estado de Carlos Marín. Según ha trascendido, el cantante de Il Divo, de cincuenta y tres años, se encuentra ingresado y en estado delicado en una Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de Manchester. Al parecer, el artista está en coma inducido y con soporte respiratorio, aunque estable, pero su estado es de gravedad.

No han trascendido más detalles sobre su evolución ni los motivos que han provocado su ingreso en el centro hospitalario, aunque sí se sabe que está en constante supervisión por parte del equipo de médicos de la clínica británica.

Lo que sí se sabe es que a principios del mes de diciembre él mismo confirmó a través de las redes las próximas citas previstas para el grupo, con conciertos en Dallas y Florida en el mes de febrero y que, apenas un día después, Il Divo cancelaba su presencia en el Hull Bonus Arena de Yorkshire, al parecer, por enfermedad de una persona del conjunto, sin más información. Según se ha revelado, un día después Carlos Marín ingresaba en el hospital de Manchester.

Por el momento, las fuentes oficiales del grupo no han emitido ningún tipo de comunicado ni sobre el estado del artista, de manera que no se sabe si su enfermedad tiene algo que ver con el coronavirus, pero sí han anulado todo tipo de actuaciones hasta que comience 2020. Así lo anunciaron en su perfil de Twitter, donde pedían disculpas por las cancelaciones y comprensión a los fans: «Desafortunadamente, a consecuencia de una enfermedad, las fechas pendientes de la gira de Il Divo de diciembre de 2021 por el Reino Unido han quedado pospuestas hasta diciembre de 2022. Il Divo lamenta mucho esta situación y pide disculpas a sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año. Se recomienda a quienes ya tengan entradas que los guarde, ya que la intención es reprogramar los conciertos en nuevas fechas y serán válidos para estas», escribieron.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.

— Il Divo (@ildivoofficial) December 10, 2021