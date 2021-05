Carlota Corredera es una de las grandes revelaciones de la temporada televisiva. Su labor al frente del documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ y su marcada postura a favor de Rocío Carrasco la hacen meritoria de ser considerada la presentadora feminista del momento. Sus alegatos a favor de la lucha de las mujeres por la igualdad han levantado ampollas hasta el punto de que tuvo que desactivar los comentarios de su perfil de Instagram.

Carlota es protagonista de la producción de ‘La Fábrica de la Tele’ antes y después de cada capítulo. Convive con la polémica y sabe que su importancia televisiva ha vuelto a crecer. De ser presentadora de ‘Sálvame’ -otrora directora- a conducir el programa revelación del prime time español. Algo que le ha valido algún que otro insulto y por lo que se quejó abiertamente: «Personas que no me siguen pero que aparecen en mi perfil para insultarme, amenazarme y desearme el peor de los males; personas que me seguían y que vomitan sus opiniones mientras se lamentan de lo mucho que les he decepcionado (…) Mujeres que reparten y retiran carnés de buenas madres; mujeres que perpetúan el machismo; hombres negacionistas en general y de la violencia de género en particular; personas que se indignan porque desactivo los comentarios de mis publicaciones porque así no pueden expulsar su bilis ni aliviar unos segundos sus miserables vidas». Esas líneas terminaron con una frase de Carlota Corredera que ha acabado por convertirse en un mantra: «Tengo un mensaje para [email protected] [email protected]: «la tierra es redonda y Rocío Carrasco y Rocío Flores son dos víctimas. #RocíoYoSíTeCreo».

Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) responde a la amenaza de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: «Sabe muy bien la que se le avecina» #RocíoVerdad9 pic.twitter.com/Avnt7DTBqh — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 5, 2021

Durante estas semanas que está durando el documental, la presentadora gallega ha acumulado muchos detractores. Las redes sociales se han dividido entre los que la apoyan y los que consideran que se ha excedido en su apoyo inquebrantable hacia la hija de Rocío Jurado. Para estos últimos tuvo un mensaje el pasado miércoles: «A los negacionistas les debe dar tanta rabia que han pasado del no te creo al escrache. A todos os digo no insistáis, haceros un favor y no insistáis».

Uno de los críticos ha sido el principal señalado en el discurso de Rocío Carrasco, Antonio David Flores. Su exmarido mantiene que todo el documental «es una farsa» y que su exmujer «no sabe la que se le avecina». Una advertencia que tuvo su respuesta en la figura de la presentadora del espacio.

Carlota se refirió a las palabras de Antonio David Flores mirando a la cámara durante el último programa de la docuserie: «Esta chica tiene nombre, se llama Rocío Carrasco, no lo va a pasar fatal porque como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal. Y sí, sabe muy bien la que se le avecina. Se le avecina volver a vivir, volver a tener esperanza y sentir orgullo de ayudar a muchas mujeres de este país».

No se esconde y para ella la solidaridad entre mujeres es básica. De hecho lo lleva a la práctica, por ejemplo vistiendo camisetas feministas como la que lució en ‘Sálvame’ hace algunos días. En ella se leía en gallego «Xuntas máis fortes». Unas palabras que se traducen al castellano como «juntas somos más fuertes». No hace falta añadir nada más.

El subidón de Carlota Corredera

Convertirse en la presentadora de moda ha ido asociado de un espaldarazo en redes sociales. La web ‘Social Blade’, especialista en el análisis y rastreo de parámetros en redes sociales, arroja información bastante reveladora para explicar cómo se está desarrollando el fenómeno Carlota Corredera. Sus parámetros están incluidos dentro del rango B y están todos en verde, lo que quiere decir que los datos son positivos y de evolución.

El 21 de marzo se iniciaron las emisiones del documental de Rocío Carrasco, y de manera paralela Carlota empezó a experimentar un sensible cambio en sus perfiles en redes. En Instagram ha ganado más de 2.500 seguidores en el último mes, lo que supone un incremento de un 103.8% respecto al mes anterior. Pero el dato más demoledor es que ella ha reducido en un 400% sus seguidos en el mismo tiempo. En otras palabras, ha hecho limpieza en su perfil hasta quedarse con 1946. Por último, su interacción general en Instagram ha subido un 2,8% en las últimas semanas. Circunstancia parecida ocurre en Twitter. Carlota Corredera es bastante activa en la red social del pájaro blanco y en los últimos días sus seguidores han subido más de 130%. Ella ha dejado de seguir a perfiles pero muchos menos que en Instagram, un 48% menos que el mes anterior.

Queda patente que el efecto Carlota Corredera interesa mucho y que ella se beneficia de un incremento de popularidad. A partir de ahora hay que ver si mantiene la confianza de la población o es solo pura efervescencia. El interrogante se despejará una vez termine el documental de Rocío Carrasco.