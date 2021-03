Toñi Moreno reivindica el Día de la Mujer con su fotografía más especial

Toñi Moreno ha celebrado este 8 de marzo de todo lo alto. Primero publicando una bonita imagen llena de significado, con dos de las mujeres de su vida: su madre y su hija. En la fotografía aparece la presentadora el día que dio a luz a su pequeña Lola. En ella aparece además su madre, la orgullosa abuela, en el momento que acudió al hospital a conocer a su nieta. «Tres generaciones de mujeres en esa foto», comienza diciendo la andaluza en el mensaje. «Me gustaría que Lola supiera todo lo que hizo su abuela por la lucha de los derechos de la mujer sin darse apenas cuenta», prosigue.

Ver esta publicación en Instagram

Y desvela orgullosa lo que hizo en su momento: «Mi madre compaginó tres trabajos para darnos de comer, nunca se quejó, no pudo estudiar aunque le hubiese gustado porque empezó a trabajar a los ocho años, y hoy está baldada de dolores».

También hablo sobre ella: «Me gustaría que mi hija Lola supiera que su madre lo tuvo un poco mejor, solo un poco, pero aún así no tuvo nada fácil tenerla si quería seguir trabajando. Sin ayudas, y con una conciliación nada realista. Y termina pidiendo un deseo: «Ojalá mi hija pueda ser madre -si quiere-, antes que yo porque tenga ayudas, y que sienta que es respetada en el trabajo. Ojalá sienta que es igual que un hombre en derechos y que no tiene que demostrar el doble. Ojalá. Por eso y por tantas cosas, seguimos luchando y es tan necesario este 8M».

Además de con este mensaje en su perfil de Instagram lleno de sentimiento y reivindicación, Toñi ha compartido con sus más de 750.000 seguidores cómo ha empezado a celebrar esta fecha tan señalada en el calendario. En un story ha desvelado que ha viajado a Madrid por motivos de trabajo. A las 6:30 ya estaba en la estación sevillana de Santa Justa para coger el AVE con destino a la capital donde, lo primero que ha hecho, ha sido darse un merecido capricho.

En un story posterior donde la comunicadora plasmaba la fotografía donde se puede ver un suculento desayuno. Y de nuevo hacía una reflexión: «Hoy he venido a Madrid a trabajar. He dejado a mi hija en las mejores manos, y no solo no me siento mal, es que me he venido sola al Palace, me he pedido un buen desayuno, y no sabéis como lo estoy disfrutando. Quererse es necesario y no te convierte en mala madre. Cuidémonos entre todas».

La presentadora de ‘Un año de tu vida’ ya alzó la voz por las mujeres durante su trabajo en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y además también se ha pronunciado sobre el retraso de la maternidad en su libro ‘Madre después de los 40: la verdad del cuento’. Toñi ha afirmado que postpuso el hecho de cumplir su sueño de convertirse en madre «por un tema laboral, porque nunca he tenido estabilidad laboral y nunca creí que era el momento», reconocía hace unos meses.

Moreno se estrenó como mamá hace un año, a los 46 años de edad. Madre soltera, el confinamiento le pilló en Madrid con un bebé de casi dos meses, alejada de su familia y conviviendo, en un piso de 80 metros cuadrados con la cuidadora de la pequeña Lola y el hijo de esta, a quienes casi no conocía. Pero haciendo gala de su sentido del humor, Toñi explicó, en una entrevista con María Teresa Campos, que se lo había tomado como una experiencia que le contará a Lola cuando esta haya crecido.