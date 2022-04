Tania Llasera zanja su última polémica con Adriana Abenia sobre la obesidad

No cabe duda de que Tania Llasera se ha convertido en uno de los personajes clave de la última semana. Era el pasado día 24 de abril cuando la actriz no tenía reparo alguno en responder públicamente a uno de los stories de Adriana Abenia, en el que ésta mostraba cierto rechazo hacia la campaña de baño de Roxy en la que aparecían modelos de todo tipo. Una opinión que no gustó mucho a la de Bilbao y así lo expresó en sus redes sociales.

La polémica entre ambas generó gran controversia, motivo por el que ha seguido estando presente pese al paso de los días, viéndose obligada Tania a responder a los medios de comunicación que le preguntaban sobre ella: “Yo creo que todos los cuerpos de todos los tipos son válidos y deberían de estar en publicidad, igual que están en las calles, poder estar en anuncios y que se pueda ante todo encontrar tallas de lo que tú quieras, de la ropa que te apetezca, no ropa como antigua, de abuela, que todas conocemos que puedes comprar en cualquier lado”, comenzaba explicando. Pero su testimonio no ha quedado ahí, y ha querido seguir indagando en la cuestión: “Me parece lógico que abracemos el cambio, y cada vez las generaciones nuevas tengan más capacidad de fijarse en otras cosas que no son su cuerpo, que hay mucho más en el mundo que tu corporalidad”, señalaba, haciendo hincapié en su idea: “A ver si dejamos ya de centrar el círculo en lo mismo y les damos a las chicas jóvenes una oportunidad para fijarse en otras cosas de la vida que son mucho más interesantes”. Y es que, a la presentadora le sigue pareciendo una buena idea de la marca en cuestión a la hora de dar visibilidad a todos los cuerpos: “No me parece apología de la obesidad, y menos en un anuncio de bikinis. Me parece que es lógico que toda mujer tenga más o menos talla, pueda ponerse un bikini y haya tallas para ella y ropa para ella”.

En un intento por zanjar la polémica con Adriana, Llasera ha intentado quitar hierro al asunto, eso sí, siguiendo firme en sus convicciones: “Yo no me meto con Adriana, ella tiene sus opiniones y yo tengo las mías y ya hemos acordado que no estamos de acuerdo, ya está. (…) No tiene unas dimensiones bíblicas como ha dicho ella misma, pues ya está, somos dos mujeres opinando, ella tiene su opinión, yo tengo la mía, y cada una piensa que tiene razón. Pues es lógico”, indicaba, dando más detalles sobre cuál es la relación entre ellas a raíz de su rifirrafe mediático: “Ella me ha escrito a mí, yo le he escrito a ella y, sobre todo, ha dado su opinión. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero desde luego no debe de atacársele ni amenazarla por redes sociales. Yo sé lo que es, y lo he sufrido, lo he vivido y le mando un abrazo enorme, porque eso no se lo merece nadie”, sentenciaba, poniendo así punto final a una historia que ha sido comentada en prácticamente todas las plataformas del universo 2.0.