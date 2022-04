María Pombo es una de las influencers del momento. En muy poco tiempo, ha logrado convertirse en la reina indiscutible de una aclamada red social como es Instagram, donde cuenta con casi dos millones y medio de seguidores con los que comparte todo tipo de contenido, desde los pequeños placeres de la vida, como pasar tiempo en familia junto a su marido, su hijo, sus hermanas y sus padres, sus pilares fundamentales, y disfrutar de divertidos planes con amigos, hasta shootings y consejos de belleza.

Ha sido tal el interés mediático que ha logrado en los últimos años, que recientemente ha protagonizado su debut en televisión. Se estrenó en el medio visitando el mítico programa de El hormiguero, donde ya confesó lo tanto que le imponía formar parte de un directo y aparecer en la pequeña pantalla. No obstante, supo controlar los nervios y el respeto que, a día de hoy, parece seguir sintiendo, hasta el punto de que, aunque todavía es algo que no se ha esfumado, no le ha impedido participar en diferentes talents shows.

El primero fue Mask Singer: adivina quién canta, un programa musical de Antena 3 en el que terminó de conquistar a una gran parte de los españoles con la dulce voz que se ocultaba bajo el disfraz de Huevito, un ‘personaje’ que sigue recordando de vez en cuando por la experiencia tan inolvidable que le hizo vivir.

Y es que, cuando parecía que hasta ahí había llegado su andadura televisiva, María volvía a sorprender a la audiencia fichando por El desafío, un concurso protagonizado por famosos en el que la influencer está participando con el único fin de superar sus miedos a través de los diferentes retos que le ha ido poniendo el programa cada semana. Lo cierto es que esta participación televisiva, además de brindarle la oportunidad de darse a conocer aún más si cabe, le ha permitido codearse con rostros conocidos del panorama nacional como Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, o Norma Duval, entre otros, con quienes cada semana demuestra tener muy buena relación.

El éxito de la ‘it girl’ es insuperable. Tanto, que hasta Bertín Osborne se puso en contacto con ella para invitarla a protagonizar un episodio de Mi casa en la tuya. Como no podía ser de otra manera, María aceptó y fue en la cita espacio televisivo donde concedió la que tal vez haya sido la entrevista más sincera de su vida. En ella, además de presentar de manera oficial a su preciosa familia y repasar su biografía desde su infancia hasta la actualidad, ahondó en temas muy personales como pueden ser su relación con Pablo Castellano, la doble cara de su profesión, su etapa de estudiante, o la esclerosis múltiple que ha heredado de su madre y que padece desde 2020, tal y como confesó a sus seguidores días después de serle diagnosticada.

No obstante, la fama y los éxitos de Pombo no han sido regalados. La influencer ha tenido que trabajar mucho para llegar hasta donde está, superar obstáculos bastante complicados y lidiar con haters que, en alguna ocasión, le han hecho replantearse su futuro en todos los sentidos.

Ahora, María atraviesa una dulce etapa de su vida en la que a todo lo conseguido a nivel profesional, le suma una envidiable estabilidad a nivel personal. Comparte su vida desde hace siete años con Pablo Castellano, el que ella misma ha definido, en más de una ocasión, como su compañero de vida ideal y a quien conoció en 2015 en el Mutua Madrid Open después de que una amiga en común los presentara. Desde aquel día hasta hoy, pensando en que les queda toda una vida por delante para seguir disfrutando de su amor. Con él pasó por el altar en junio de 2019, haciendo de su boda algo inolvidable para ellos y también para los fieles seguidores de la pareja, que presenciaron la primera boda de una influencer retransmitida por streaming. En diciembre del año siguiente la pareja consiguió hacer realidad uno de sus mayores sueños al dar la bienvenida al pequeño Martín, su primer y único hijo hasta la fecha con el que consiguieron formar una familia bienvenida.

A día de hoy, María es una de las influencers más reconocidas. No obstante, más allá de su trabajo como creadora de contenido, está también su faceta de empresaria, puesto que actualmente cuenta con dos marcas de ropa, Tipi Tent, una empresa que creó junto a su hermana Marta, y Name the Brand, que sigue un estilo más definido que comparte ciertas semejanzas con la alta costura.

No obstante, para la madrileña no todo ha sido un camino de rosas. Es más, jamás hubiese llegado a imaginar que con tan solo 27 años se iba a convertir en uno de los rostros más conocidos y seguidos del país.

Tal y como ella misma reveló en el programa de Bertín, al finalizar su etapa escolar cursó los estudios de Turismo, aunque el éxito que poco a poco iba cosechando en Instagram le hizo dejarlo y volcarse de lleno en una pasión que enseguida convirtió en su profesión.