Rocío Carrasco ha reaparecido junto a Fidel Albiac en Sevilla este miércoles 27 de abril. Fecha que coincidía con la celebración del concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado -mismo show musical que se celebró hace unas semanas en Madrid-, tal y como reveló La Razón. Sin embargo, finalmente no se ha podido llevar a cabo el espectáculo por la poca rentabilidad del mismo. Después de varias reuniones y de reestructurar esta idea, el evento sí se va a celebrar el próximo 11 de mayo en la Sala Arte de Cartuja Center Cite de la capital hispalense.



La hija de La más grande ha intervenido esta tarde en Sálvame y ha hablado sobre la última y polémica entrevista que Olga Moreno ha realizado a la revista Semana. Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Rocío qué siente al ver que Antonio David y la ganadora de Supervivientes han puesto punto final a su historia de amor. «Pues como comprenderás…», ha dicho con naturalidad y restándole importancia. Después, ha añadido que: «lo único que se es que el que avisa no es traidor y yo lo avisé». Por otro lado, ha indicado que no ha leído las declaraciones de Olga porque se encontraba de viaje a Sevilla.

Cuando el presentador le ha preguntado si le daba pena Olga Moreno, Rocío Carrasco ha respondido muy tajante. «Espero y deseo que se de cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar. Yo lo he dicho hace mucho tiempo y lo sigo dicendo el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia», ha declarado la empresaria. «Yo creo que quedó muy claro cual era mi visión y mi concepto por experiencias vividas y hechos reales. Ya te digo que, yo lo único que espero es que se de cuenta de que le ocurran las cosas», ha insistido.

Sobre la intervención de Rocío Flores en El programa de Ana Rosa, Rocío Carrasco ha preferido mantenerse al margen, ya que anteriormente expresó su deseo de no hablar más de su hija. “Si me lo permites, no me voy a pronunciar porque dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo quien falte a mi palabra”, ha comentado. De hecho, lo único que ha reflejado han sido cuatro contundentes palabras. «No te lo creas», ha dicho sobre la defensa de la influencer hacia su progenitor.

El anterior concierto

El pasado 8 de marzo Rocío Carrasco veía cumplido otro de sus sueños al poder llevar a cabo el concierto que rendía homenaje a su madre. Tuvo como maestras de ceremonias a Isabel Jiménez y Mercedes Mila y al escenario del WiZink Center de Madrid se subieron artistas de la talla de Rigoberta Bandini, Lorena Gómez, Pastora Soler, Sofía Ellar, Anabel Dueñas, Ruth Lorenzo, entre otras.

Como fue de esperar, Rocío dio un desgarrador discurso con el que no pudo evitar emocionarse. «Quería contaros muchas cosas. Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde pequeña. Desde muy pequeña. Porque ella me la enseño (dice refiriéndose a su madre). Ella me enseñó la lucha por la igualdad y ella me crió. Me crió una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar y que una no se tiene que someter. Ni ante nada. Ni ante nadie», comenzó diciendo. «Yo cometí, como todos sabéis ya, cometí muchos errores. Muchísimos errores. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente. Hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón», añadió.

Su serie documental

Por otro lado, si bien hace un año por estas fechas finalizaba la primera entrega de su docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, la segunda emisión se está haciendo de rogar, pues iba a ser el pasado otoño cuando se emitiera, pero finalmente hubo un cambio en la parrilla. De esta manera, En el nombre de Rocío calienta motores, pero todavía sin una fecha de estreno oficial.