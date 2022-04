Adriana Abenia, amenazada de muerte tras su último debate sobre la obesidad

Probablemente Adriana Abenia no llegó a imaginar la polémica que desencadenaría su opinión. La modelo no tuvo reparo en mostrar su rechazo hacia la campaña de baño de Roxy, la cual incluía en sus imágenes a chicas con todo tipo de cuerpos. Una idea que la de Zaragoza consideró que hacía apología de enfermedades como la obesidad, algo que, a su juicio, es bastante peligroso.

En cuestión de horas, usuarios de redes sociales de todos los rincones del planeta se han hecho eco de la declaración de Abenia, la cual para la gran mayoría no ha sido muy acertada. Es por ello que a Adriana no le ha quedado más remedio que hacer uso de su Instagram personal para destapar el acoso que está sufriendo a raíz de su comentario: “No pensaba hacer ninguna aclaración, pero en vista a que a la gente le gusta sacar las cosas más simples de contexto, allá voy”, comenzaba diciendo en un vídeo en el que ella misma se grababa en vivo y en directo. “Anoche hice algo tan sencillo como generar un debate en torno a si una marca hacía bien en publicitar sus bikinis con una persona con aparente obesidad. Aplaudo que la horquilla de tallas se haya ensanchado, ya era hora de que sucediera y es maravilloso que todas nos podamos vestir. Mi error tal vez fue señalar un ejemplo concreto. Hemos criticado los cuerpos que aparecían en las revistas y en las pasarelas y con razón, ninguno de nosotros tenía un medidor de grasa corporal, pero ahora resulta que no se puede cuestionar si el caso contrario es insano”, detallaba, dejando entrever que sigue firme en sus convicciones y que, tal vez, su idea se malinterpretara. “Soy la primera que lleva a cuestas el lema body positive y creo en la diversidad de las mujeres, y creo que ha hecho mucho daño la moda en la imagen que ha proyectado sobre nosotras de cómo debemos ser las mujeres, quizá por eso me asusta esa nueva tendencia de mostrar mujeres ‘reales’ cuando todas lo somos en realidad. Que una mujer obesa sea una mujer real, no quiere decir que el mensaje que lanzamos a una sociedad en la que una enfermedad como la obesidad está a la orden del día y a la que puedes llegar por muchos motivos, sea el más adecuado”, apuntaba, aclarando que tan malo es el sobrepeso como el infrapeso.

No obstante, también entonó el mea culpa a la hora de admitir que sus palabras no fueron las correctas: “Tal vez asumo que no lo trasladé de la manera correcta, pero que eso justifique los miles de mensajes que he tenido que leer a lo largo del día insultándome y deseándome la muerte a mi y a mi familia, da mucho que pensar. En un debate no hay verdades absolutas, solo opiniones, por lo que los insultos y malos deseos desacreditan todo lo anterior. La anorexia es insana y la obesidad también, me da mucha pena que ya no se pueda discutir ni dar opiniones sin que te apaleen”, sentenciaba, visiblemente apenada y dejando en el aire su continuidad en redes sociales: “Veremos si sigo en ellas, porque en este momento me quedan muy pocas ganas. Muchas gracias a todos y perdón a los ofendidos”.

Muchos fueron los rostros conocidos que quisieron apoyar a Adriana públicamente ante la oleada de críticas que estaba recibiendo. Una de ellas Tania Llasera, con quien unas horas antes se envolvió en una discusión: “Ya se sabe que nuestras opiniones no coinciden, pero nadie debería de faltar el respeto a nadie. Y mucho menos amenazar y desear el mal. Ánimo Adriana, te mando un abrazo enorme”, escribía la presentadora. Un mensaje muy alentador que fue correspondido por Abenia: “Te mando un beso gigante, querida”, poniendo así fin a su disputa personal.