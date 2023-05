Jorge Javier Vázquez y una baja temporal por salud en el peor momento de su programa

Más allá de la próxima cancelación de Sálvame, si algo ha llamado especialmente la atención es la ausencia de Jorge Javier Vázquez en el plató de las tardes de Telecinco. Pese a ser uno de los pesos pesados del espacio televisivo, el presentador ha causado baja en la semana que comenzaba el pasado lunes, 22 de mayo. Un movimiento que ha generado una gran expectación entre la audiencia y por el que ahora Mediaset ha lanzado un comunicado desvelando los motivos que han llevado al de Badalona a faltar a su cita ineludible.

Según ha revelado la cúpula de Telecinco a través de un comunicado, el periodista «causa baja de manera temporal por prescripción médica». Unas palabras que han hecho saltar las alarmas y que han puesto el foco de atención sobre el comunicador, motivo por el que el grupo de comunicación no ha querido dejar pasar la oportunidad de desearle «una pronta recuperación» para que pueda volver cuanto antes a su puesto de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que apenas queda un mes para que Sálvame llegue a su fin.

Pero, ¿qué es lo que le ha pasado a Jorge Javier para que tenga que ausentarse de sus quehaceres laborales? Ya era durante la pasada noche del jueves en la gala de Supervivientes cuando el catalán hacía saltar las alarmas al no estar presente en el plató de la cadena de Fuencarral. Una ausencia que Carlos Sobera se tomaba con humor, intentando quitar hierro al asunto en todo momento: «Sé lo que están pensando, ‘hay que ver lo que ha enguapecido Jorge Javier Vázquez’», comenzaba bromeando el presentador, para después dar detalles sobre las razones que habían llevado a su compañero a tener que permanecer en casa hasta nueva orden: «Que sepáis que Jorge Javier Vázquez se encuentra indispuesto, pero no pasa nada. Está ya tranquilo, relajado y recuperado y el próximo jueves vendrá. Hoy os toca aguantarme a mí, es lo que hay», pronunciaba, dejando entrever que no se trata de un asunto grave y que a lo largo de esta semana volvería a ser posible el hecho de ver al maestro de ceremonias en su entorno habitual.

Por ahora ese retorno al trabajo no ha tenido lugar, y por su parte, el periodista apenas se ha dejado ver en sus redes sociales, en las cuales suele permanecer muy activo a la hora de interactuar con su casi millón de seguidores. Tanto es así, que su última aparición en Instagram tuvo lugar hace nada más y nada menos que cinco días, cuando el presentador aprovechó para promocionar su video podcast Los burros de Fortunato, el cual promete convertirse en una de sus principales fuentes de ingresos dado el fin de Sálvame al poder entrevistar a numerosos rostros conocidos dentro del panorama nacional como el de Yolanda Díaz.