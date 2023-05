Sálvame se va para no volver para disgusto de su fiel audiencia que durante 14 años se ha entretenido con las alocadas peripecias y experiencias del equipo de colaboradores. Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez, Chelo García Cortés o la malograda Mila Ximénez experimentaron una marcada evolución desde que el 19 de marzo de 2009​ se estrenase en la parrilla el formato. Pero dentro de esta terna, hay tres casos en los que la mutación es absoluta.

La recta final del espacio de La Fábrica de la Tele estará plagado de sorpresas y de recuerdos en forma de anécdotas. Sin embargo, qué mejor manera de repasar su historia que echando un vistazo a cómo han cambiado sus estrellas desde ese 2009 hasta la actualidad. Una transformación muy impactante en algunos casos.

Fiel a su egocentrismo exhibido a diario, es imposible no empezar este ranking con otro nombre que no sea el de Jorge Javier Vázquez. Para algo es el dueño del cortijo, como no se ha cansado de repetir él. El suyo es quizá uno de los cambios físicos más notables, tanto en silueta como en el rostro gracias a varios retoques estéticos.

El presentador de Sálvame es uno de los fijos desde el primer día y ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido. En más de una entrevista ha mencionado que se había realizado tratamientos de bótox en la frente y en las patas de gallo, así como rellenos en los pómulos y en el surco nasogeniano. El último ha sido someterse a una blefaroplastia, que es una cirugía para corregir la piel sobrante en los párpados.

Otro cambio absolutamente espectacular es el Belén Esteban. La princesa del pueblo es otra que tampoco ha rehuido el valorar públicamente su gusto por el bisturí . Al igual que Jorge Javier, se ha realizado varios tratamientos de bótox en la frente y alrededor de los ojos, así como rellenos en los pómulos y en los labios. También ha dicho que se hizo una liposucción y una abdominoplastia para eliminar grasa y piel sobrante en la zona abdominal.

La vida también ha cambiado muchísimo para Kiko Hernández. El implacable colaborador se hizo famoso por participar en el extinto Gran Hermano y tras aparecer en programas como A tu lado o Crónicas Marcianas desembarcó en Sálvame hasta convertirse en uno de los rostros potentes. En cuanto a lo físico, Kiko ha experimentado un cambio de look que le hace lucir mucho más juvenil.

Si hablamos de cambios en Sálvame, evidentemente hay que hacerlo también del de María Patiño. La presentadora desembarcó en el diario en 2014 después de estar un tiempo en el Deluxe.

Su rictus también ha experimentado una marcada evolución a través de: una cirugía para corregir la forma de su nariz, y, como Jorge, una blefaroplastia. Además, ha mencionado que se ha realizado varios tratamientos de bótox y rellenos en diferentes zonas de su rostro.