Raquel Mosquera y su doble transformación física en ‘Supervivientes’

Raquel Mosquera ha sido la última expulsada de Supervivientes 2023. La audiencia ha decidido con sus votos que la que fuera concursante de la actual edición del reality se convirtiera en la tercera expulsada del programa. «Lo siento mucho. La verdad es que me da mucha pena, me gustaría seguir. Estoy muy agradecida igualmente a todo el mundo por todo el cariño hasta el día de hoy. Tanto Artùr como Jaime son dos grandes y buenos supervivientes, sinceramente me parece muy justo», aseguraba Raquel tras recibir la noticia de que tenía que hacer las maletas para volver a España.

Tras su expulsión, Mosquera se ha enfrentado al mítico ritual impuesto por el programa de supervivencia, donde los participantes vuelven a disfrutar de poder ducharse con agua dulce, de dormir sobre un colchón y de comer los alimentos con los que tanto han fantaseado en las últimas semanas de hambre. Además de todo esto, se sitúan por primera vez en muchos días frente a un espejo, donde descubren el espectacular cambio físico que han sufrido tras su paso por Supervivientes. En el caso de Raquel Mosquera, la peluquera ha quedado muy asombrada tras conocer la cifra de kilos exactos que ha perdido en los últimos meses.

Nada más verse, Raquel Mosquera se ha mostrado encantada con su nueva figura: «Hala la cintura y las piernas. Que carita de pito se me ha quedado. Y del cuello, madre mía. Me ha bajado el pecho. Y la cintura genial, bien marcada. Parece que me han hecho un lifting», decía. En un principio, la ex de pareja de Pedro Carrasco apostaba por haber perdido 12 kilos, pero la organización del programa le corregía dicha cifra, comunicándola que había adelgazado exactamente diez. La recién expulsada se mostraba igual de entusiasmada y prometía ante las cámaras mantener esta nueva figura cuando regresara a España: «Cuando salgas ya verás. Voy a tonificar y genial», decía, haciendo así la promesa de realizar todos los ejercicios necesarios para fortalecer los músculos y tonificar su cuerpo, evitando recuperar los kilos que ha perdido.

Supervivientes 2023 daba su pistoletazo de salida el pasado 2 de marzo, por lo que el segundo paso por los Cayos Cochinos de Raquel Mosquera ha durado tan solo seis semanas. Traducido en los kilos que ha perdido, es un dato bastante alto en tan poco tiempo, ya que si lo comparamos con su primera estancia en Honduras, parece que su metabolismo ha ido mucho más rápido que en la edición de 2018.

Su paso por Supervivientes 2018

Era en 2018 cuando Raquel Mosquera se enfrentaba por primera vez a una de las experiencias más salvajes de su vida. La peluquera se lanzaba a participar en calidad de concursante a Supervivientes, uno de los realities más extremos de la televisión. Su paso por el concurso dejó el listón muy alto y consiguió alzarse con uno de los puestos del podio de los tres finalistas de la temporada junto a Logan Sampedro y Sofía Suescún.

La transformación física que experimentó por aquel entonces fue una de las más llamativas de la edición. Perdió 17 kilos y volvió a España con una figura mucho más estilada y bronceada. Aprovechando su espectacular cambio, meses después se sometió a varios retoques estéticos en las piernas, la tripa y el pecho, intentando mantener así por un tiempo más duradero su nuevo peso.