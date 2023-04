El sueño de Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, ha llegado a su fin de manera inesperada. La participante ha tenido que ser evacuada de los Cayos Cochinos el pasado jueves tras sufrir una fisura en el codo, dolencia que le estaba produciendo un dolor insoportable. Motivo por el que su permanencia en Supervivientes ha llegado a su fin. «Me voy con mucha pena. Me voy sabiendo que lo he dado todo, que nunca me rendí», manifestó entre lágrimas.

Han sido cinco semanas las que ha podido estar formando parte del grupo de participantes del reality más extremo de la televisión. Aunque solo haya pasado algo más de un mes desde que saltó del mítico helicóptero, lo cierto es que su cambio físico ha sido uno de los más llamativos. Pese a que ha llevado bien el tema de la comida, tanto que incluso llegó a negarse a disfrutar de una recompensa consciente de que después le podría sentar mal, lo cierto es que el concurso ha hecho mella en su imagen física, tal y como se puede ver en la fotografía inferior.



La propia Gema Aldón ya confesó antes de adentrarse en esta aventura que había intentado subir de peso antes de volar a Honduras para poder lidiar con el hambre durante el concurso. Sin embargo, ya aterrizó visiblemente delgada. Ahora, luce más bronceada y con una bajada de peso considerable, algo que suele suceder en este tipo de formato. Aparentemente se le marca la clavícula y ha perdido masa muscular en brazos, tripa y piernas. Por ahora, no se ha revelado la cantidad de kilos que ha perdido pero, probablemente, no tarde en hacerse público. Será el próximo domingo cuando Gema reaparezca en el formato junto a Ion Aramendi para hacer un repaso de su breve, pero intensa aventura al otro lado del charco.

El orgullo de Ana María Aldón al ver a su hija en ‘Supervivientes’

Ana María Aldón ha confesado en diversas ocasiones que las ganas que ha puesto su hija en las prueba la ha dejado sin palabras y que siente un profundo orgullo por ella. De hecho, antes de conocerse la gravedad de la lesión por la que ha tenido que poner punto final Gema a su andadura en el programa, la diseñadora la animó a seguir. «Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti», declaró con lágrimas en los ojos.

Ahora, el reencuentro entre madre e hija está más cerca que nunca. Un momento que ambas esperan con gran ilusión después de haber estado distanciadas todo este tiempo.