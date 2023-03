El nombre de Ana María Aldón ligado al de Ortega Cano vuelve a sonar con fuerza. Después de que la diseñadora compartiera una fotografía que se interpretó como un nuevo dardo hacia su marido, el torero reapareció muy feliz en su nueva vida con su hija Gloria Camila más presente que nunca. Lo cierto es que la tensión entre ellos sigue siendo una realidad, aunque ya no se mencione su historia de amor en los platós de televisión.

Sin embargo, hay una fecha marcada en rojo en el calendario en la que tanto la colaboradora de Telecinco como el torero tendrán que volverse a ver las caras. Pero no solo eso, sino que Ana María, además, tendrá que reencontrarse con Gloria Camila y hacer como si no hubiese pasado nada entre ellas. Y estamos hablando, nada más y nada menos, que de la comunión del pequeño José María.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

El hermano pequeño de Gema Aldón volverá a reunir a la familia en una celebración religiosa que tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de marzo. Y así lo ha comunicado la superviviente desde Honduras: «Quiero felicitar a mi niño José María, mi hermano, porque dentro de muy poquito es su comunión, el día 29». Un día de lo más especial que Gema se tendrá que perder, pero que seguro no estará exento de polémica. Será la primera vez que los tres se reúnan por el bien del pequeño, pero con mucho rencor y rivalidad al frente.

Será, además, la primera vez que Ana María tenga un cara a cara con la hija de su ex marido, la cual le dedicó unas últimas palabras al conocer la entrada de Gema Aldón en el concurso de supervivencia. «Os felicito por el buen representante que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de puta madre hasta conseguir lo que queríais. Nunca me equivoqué», dijo en su cuenta de Instagram. Unas palabras con las que dejó claro, una vez más, que la relación con la familia de su hermano pequeño es ya inexistente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

El pasado mes de febrero, José María celebró su cumpleaños; un día que parecía que iba a unir de nuevo a la familia al completo. Pero nada más lejos de la realidad. Mientras Ana María le hizo una fiesta particular, el torero hizo lo propio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema Aldón (@gemaaldon)

De igual forma, ya no queda ni rastro del amor que un día se profesaron el torero y la diseñadora. Tanto es así que hace apenas unos días, Ortega Cano volvía a la televisión de la mano del programa Plano General de TVE. Una entrevista en la que no tuvo reparo en hablar de uno de los temas que fue motivo de crisis en su anterior matrimonio: «Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido». Pese a parecer que tan solo se trataba de un halago hacia la intérprete de Como una ola, sus palabras no dejaron en buen lugar a Ana María, con la que mantuvo una relación matrimonial de más de 10 años y un hijo en común.