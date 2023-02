Raquel Mosquera y Adara Molinero protagonizan la primera bronca de ‘Supervivientes 2023’

Varios meses después, Supervivientes aterriza de nuevo en la parrilla de Telecinco para revolucionarla. No cabe duda de que el programa más extremo de la cadena de Fuencarral es uno de los más vistos, razón por la que la cúpula no ha querido esperar más y será el próximo jueves, 2 de marzo, cuando se estrene por todo lo alto. No obstante, los participantes de esta nueva edición ya han tenido oportunidad de llevar a cabo una primera toma de contacto en Honduras que no ha estado exenta de polémica, habiendo surgido ya entre ellos los primeros rifirrafes de lo que promete ser una temporada muy cañera.

Hace tan solo unas horas, todos los concursantes se reunían con pizarra en mano para desvelar cuál de sus compañeros es con el que menos habrían congeniado, y por ende, preferirían que lo expulsaran. Un momento en el que Raquel Mosquera ha mencionado a Raquel Arias, dando un alegato que ha resultado un tanto confuso para otros de los allí presentes: «A lo mejor para otro tipo de programa o para una pasarela de lo guapa que eres sí, pero no te veo si a lo mejor tenemos que ser luego compañeros o algo. Dos Raqueles son muchas, o sobro yo o sobras tú», explicaba la peluquera. Algo que no gustaba en absoluto a Adara Molinero, que no tardaba en tomar la palabra para contraatacar a la que será su compañera de aventura de cara a las próximas semanas: «Esto es muy difícil, es evidente, no nos conocemos, votamos a través del feeling y primeras impresiones. Yo he cambiado, te había escrito a ti (Raquel Arias), te han dicho que te consideran una rival, pero a la vez te dicen que tal vez solo sirvas para modelar, y eso me ha tocado mucho las narices, entonces he cambiado el nombre. Las mujeres servimos para mucho más que modelar, todas», apuntaba, lanzando así un dardo encubierto a la colaboradora para dejar entrever que no estaba en absoluto de acuerdo con su puntualización hacia su compañera, aunque esto pueda acarrearle consecuencias frente a la audiencia durante su convivencia en los Cayos Cochinos.

De esta manera, la ex concursante de Gran Hermano y la que fuera esposa de Pedro Carrasco han dado pistoletazo de salida a la nueva edición de Supervivientes, en la cual no parece que vayan a faltar los encontronazos. Si algo caracteriza a ambas mujeres es su fuerte personalidad, marcada por que, siempre que han tenido oportunidad, no han tenido reparo en expresar su parecer frente a las cámaras de algunos de los temas más candentes de la actualidad social, razón por la que ha surgido una duda entre los espectadores: ¿Saltarán las chispas entre ellas, o conseguirán llevarse bien durante tres meses? Habrá que esperar para saber la respuesta, aunque los buenos momentos estarán asegurados junto a otros participantes como los hijos de Raquel Bollo o Ginés Corregüela, entre otros.