Casi una década después de que Sara Carbonero (39) se despidiera de los Informativos Telecinco, donde se encargaba de la actualidad deportiva para acompañar a su por entonces pareja, Iker Casillas (41), a Portugal, donde jugaría las dos próximas temporadas, la periodista ha vuelto al plató de los estudios de la cadena de Fuencarral en compañía de sus hijos en común con el guardameta, Martín (9) y Lucas (6), para reencontrarse con los que fueron sus compañeros: Isabel Jiménez (41) y David Cantero (61), con quienes conserva una gran amistad.

Ha sido ella misma quien ha compartido varias instantánea del momento a través de sus redes sociales. «Dice Sabina que al llegar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Hoy tengo que llevarle la contraria, porque ha sido un placer y un chute de energía enorme visitar y abrazar a mis ex compañeros de Informativos Telecinco», ha escrito la natural de Toledo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Muchas emociones, mucha complicidad, mucho cariños y la misma profesionalidad y buen rollo de siempre. Pero lo mejor de todo ha sido ver sus caras de emoción [las de sus hijos], contarles y enseñarles desde dentro cómo fue una maravillosa etapa en la vida de su mamá. Poder crear historias y recuerdos con ellos. Gracias a todas las personas con las que me he cruzado hoy y me han hecho sentir en casa. Qué bonita la vida», añade.

«Hoy me he quedado con ganas de darte paso. ¡Visitas que alegran el alma!», ha escrito por su parte Isabel. «Yo no sé pero hay un chiquitito que apunta maneras. Qué mañana tan bonita, cuando te das cuenta de que nada ha cambiado. Los de siempre para siempre», le ha contestado Carbonero.

En los últimos años, marcados por el cáncer de ovarios que ella misma hacía público en mayo de 2019, Sara ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos ámbitos. Especialmente, se ha centrado en la marca de ropa Slowlove que tiene precisamente junto a Isabel Jiménez y que en 2021, ambas vendieron al Grupo Cortefiel, una de las principales compañías europeas del sector moda en el segmento de las cadenas especializadas; así como en su presencia en redes sociales, que no deja de aumentar. La presentadora ya cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, donde se define como «Mamá, periodista y embajadora de UNICEF España».

Así, Carbonero no cuenta, de momento, con ningún proyecto en televisión. Algo que podría cambiar próximamente con el nuevo código ético de Mediaset y los recientes cambios del grupo de comunicación tras la llegada de tres nuevos consejeros delegados (Borja Prado (67), Alessandro Salem (61) y Massimo Musolino). Lo que daría todavía más sentido, a su visita por las inmediaciones de la cadena.

En Telecinco, la actual pareja sentimental del cantante Nacho Taboada, estuvo entre 2009 y 2015. Un período que coincidió con la victoria de España en la Copa del Mundo de 2010, en Sudáfrica, que Sara cubrió desde el país del extremo más meridional del continente africano, donde protagonizó junto a Casillas uno de los besos más emotivos de la historia de la televisión.