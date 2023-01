Cuando Iker Casillas levantó al cielo de Johannesburgo el Mundial de Sudáfrica, que convertía a la Selección Española, capitaneada por él mismo, en la mejor del planeta, sus cotas de popularidad no podían ser más altas y mejores. Era el año 2010 y el portero vivía una situación privilegiada: figura del combinado nacional y pieza clave de un equipo de altos vuelos como el Real Madrid. Un éxito profesional al que le complementaba el personal ya que aprovechó la conquista de la copa para gritar a los cuatros vientos su amor por Sara Carbonero, junto a quien formaría una familia tiempo después.

Mucho ha llovido más de una década después. Todo lo que vino tras la conquista del trofeo de selecciones es ya de dominio público y no necesita ser explicado. Además, significaría eternizarse en un artículo extensísimo, pero que -a grosso modo- se resume en polémica salida del Madrid, mudanza a Oporto, infarto, problemas de salud de Sara, vuelta a España, divorcio de su mujer, fichaje ‘fantasma’ por la Fundación del club de sus amores y su tan flamante como polémica faceta de TikToker.

Los derroteros que Casillas ha seguido después de su retirada lo han puesto en un escenario nada agradable para él. La sociedad le ha dado la espalda, quizá cansada de sus meteduras de pata o de ser protagonista de controvertidos momentos. ¿Cómo se ha gestado su batacazo social? Las cifras no mienten.

La imagen de Casillas, en mínimos históricos

No hay mejor manera de explicar la pérdida de popularidad de Casillas que trazando su evolución de la mano de Santiago de Mollinedo, alma máter de Personality Media, consultora especialista en análisis de imagen de los famosos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, hoy en día, Iker es conocido por el 95% del Total Población, lo que le coloca entre los cuatro deportistas más conocidos de este país, por detrás de Rafa Nadal, con un 98%, entre los 334 individuos que han formado parte del estudio.

El experto considera que la actitud que ha tomado durante los últimos años le ha perjudicado claramente: «Iker ha formado parte del estudio desde el año 2005 hasta hoy. Estos últimos años ha mostrado subidas y bajadas, unas por el apoyo recibido por su propia enfermedad, otras por la caída tras su separación, que sí se vio movimiento, pero tampoco tan relevante como el que finalmente vemos ahora tras unos meses de noticias que dejan atrás el éxito deportivo por un comportamiento que está dañando su imagen».

Su involución es muy clara: Iker Casillas ha sido durante muchos años uno de los «10 personajes mas Conocidos y mejor Valorados» del estudio. Siempre con puntuaciones en Valoración General, que estuvieron durante muchos años, entre el 7,5 y el 8. Lo que adicionalmente se reforzaba con datos muy fuertes en Confianza, Modelo a Seguir. Estos valores tocaban su techo finales del 2012, y ubicaban al madrileño como unos de los personajes con mejor imagen del mercado nacional, a la altura de Nadal y Gasol.

La nueva realidad de Iker

De Mollinedo explica con cifras cómo se ha devaluado Casillas a ojos de la sociedad: Su imagen cae hoy entre el público masculino a su mínimo del histórico de los últimos 17 años, pero este dato empeora a medida que aumenta la edad, es decir en aquellos que seguramente mas siguieron los éxitos del futbolista. Cae de un 7,2 a principio de año a un 6,3 a finales de 2022 y si comparamos este dato con el 8,2 que veíamos a finales de 2012, la diferencia se ve en que hoy un 24% de hombres mayores de 45 años, por primera vez suspende al ex futbolista y hoy solo un 26% le da valoraciones entre el 9 y 10. En su mejor época un 54% de los hombres le daban valoración de sobresaliente (9-10) y solo un 1% de ellos le suspendía», explica.

«Es imposible que vuelva a ser el ídolo del pasado»

Puestos encima de la mesa los datos que explican la nueva realidad de Iker Casillas, es el momento de sacar conclusiones. El experto consultado por Look tiene claro que Iker no volverá a ser el que fue en lo que a valoración pública se refiere y explica cómo se empezó a torcer todo: «La imagen de un personaje que ha sido leyenda en nuestro deporte, tuvo una ligera bajada en su salida a Portugal, un punto de recuperación muy relevante con su enfermedad y retirada, signo indudable de que el publico le guarda un gran recuerdo, pero a partir de su separación no existen y será complicado que vuelvan valores tan altos fruto del éxito deportivo».

Más pesimista se muestra ante su futuro a corto plazo: «Una marca que ha sido excepcional es mas fácil que remonte que una que siempre fue un desastre, pero en este caso se ha ido debilitando estos dos años y aunque puede volver a un punto mas positivo, es imposible volver a alcanzar valoraciones propias del ídolo que fue en el pasado», argumenta.

El exmarido de Sara Carbonero ha conseguido caer en una espiral negativa, entre otras cosas, por el uso que ha hecho de sus perfiles públicos «La mala gestión le han llevado a críticas en sus propias redes, críticas que han tomado mayor relevancia por ser quien es y han tenido una repercusión aun mayor al haberse hecho eco de ellas, la mayoría de medios», apunta de Mollinedo. Y apostilla: «Ese es el problema. Miles de críticas en redes sociales no son un problema, siempre y cuando luego no repercutan el resto de medios y de verdad conviertan las gotas en un chaparrón». Sobra decir que a Iker Casillas sí que le repercute.