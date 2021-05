Iker Casillas se pronuncia tras su separación de Sara Carbonero a golpe de comunicado

Han pasado dos meses desde que Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaban que se separaban y que a partir de ahora iban a tomar caminos separados. “Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, se pudo leer en el escrito que emitieron. Además, tanto el ex deportista como la periodista dejaron claro que el “respeto”, la “amistad” y el “afecto” permanecerán “siempre”. Sin embargo, desde que se hizo pública su separación se han colocado en primera línea mediática, algo con lo que Casillas no está lidiando demasiado bien. Tanto es así que hace unas horas ha emitido un comunicado para zanjar todo tipo de rumores que están circulando sobre su familia.

A través de su perfil de Instagram el Iker ha estallado y ha explicado que se ha visto en la obligación de pronunciarse tras las noticias que han ido saliendo sobre su persona en las últimas semanas. “El acoso mediático al que estamos sometidos tanto mi familia como yo, personalmente nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí”, ha comenzado diciendo.

“Lamentablemente no se está produciendo, reflejándose en un acoso permanente. Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes están difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberán demostrar en los Tribunales de Justicia”, ha continuado explicando Iker Casillas visiblemente molesto. Por su parte, Sara Carbonero no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha dejado claro que mantiene una buena relación con su ex pareja. En varias ocasiones, la comunicadora y el ex portero han dejado constancia en la Red de que su separación ha sido amistosa y lo han hecho intercambiando mensajes públicamente.

Fue hace una semana cuando Iker Casillas compartió una fotografía en la que aparecía sonriente y en la que escribió que hace dos años sufrió un infarto del que afortunadamente se recuperó. Ante este gesto, la presentadora escribió en dicha publicación un emoticono de un corazón y un infinito. Aunque ha sido la única vez que ha ocurrido algo similar. Sara Carbonero publicó una instantánea desde las inmediaciones de Radio Marca y fue Iker quien no dudó en mostrar su admiración hacia ella. «Cada vez lo haces especial», comentó la leyenda del fútbol.