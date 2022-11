Flaco favor el que se realiza Iker Casillas con la gestión que hace de sus redes sociales. Sus mil y una polémicas han sido objeto de debate en varios foros, corrillos y hasta platós de televisión. Poco queda de aquel ídolo de masas que fue bautizado merecidamente con la vitola de San Iker por sus paradas milagrosas bajo la portería. El personaje posterior al divorcio de Sara Carbonero es diametralmente opuesto a la faceta mostrada durante sus años en activo como futbolista. Sus últimos tuis, especialmente su irónica y forzada salida del armario, han generado controversia y cierto malestar. ¿Es la caída de un mito? ¿Por qué se comporta así? Son preguntas a las que buscamos respuesta con esta radiografía del declive social de una leyenda viva del deporte español y uno de los personajes más populares de nuestro país.

Para analizar cualquier tiempo de comportamiento es muy conveniente atender al origen que pueda tener el mismo. Para ello contamos con la ayuda de Marc Florensa, social media manager, y que ha trabajado con infinidad de rostros conocidos a los que ha asesorado en materia de comunicación. Él nos refleja cuál es, bajo su punto de vista, el patrón que sigue el madrileño para estar generando tanta polémica: «Se cree que lo hace bien y ese es el problema», comienza diciendo.

Durante mucho tiempo, la sociedad, entre la que se incluyen a los medios de comunicación, han retratado a Iker Casillas como un adonis de la perfección y ahí radica parte del problema. «Él se siente perfecto porque cree que es perfecto. Se piensa el ejemplo de persona a la que imitar», explica el experto. «Comete errores desde la libertad que tiene tras su retirada y se cree que está amparado por su poder. Un poder que sigue teniendo ante las marcas y las empresas porque comparten sus valores. A pesar de las barbaridades que pone no le afecta nada más que a su reputación, pero no va a cambiar en nada porque siguen apostando por él», explica Florensa.

He aquí una importante reflexión puesto que su ocaso social no está ligado a una pérdida de credibilidad por parte de quien lo contrata. Recientemente, se ha desvelado que será uno de los comentaristas de TVE, junto a Andrés Iniesta y Santi Cazorla, en las retransmisiones de los partidos del Mundial de Qatar que arranca en tan solo unos días. Del mismo modo, colabora con marcas de lujo como Bvlgari y recientemente ha firmado acuerdos con XTB, bróker online.

Consultamos también a otro experto especialista en redes sociales quien considera que «es muy difícil gestionar el aburrimiento y el que te deje de sonar el teléfono cuando has tenido una agenda frenética toda tu vida». Sobre el impacto que pueda tener sus patinazos virtuales, nos apuntan que «le amortigua mucho ser Iker Casillas, pero todo tiene un límite».

El descrédito de Casillas se ha hecho palpable en las fuertes críticas que recibe en las redes sociales por parte de los usuarios. Sin embargo, no solo se quedan en personas amparadas tras una pantalla sino que organismos públicos como el Consejo Superior de Deportes dieron su opinión con zasca incluido: «Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos», escribieron a raíz del tuit de su presunta homosexualidad, que después negó asegurando haber sido hackeado.

Lejos de cesar en esta nueva faceta, el exjugador del Real Madrid ha seguido siendo polémico en sus declaraciones en la red. Nadie se explicó qué quiso decir al tuitear la frase «Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos». Según se dijo, parafraseó al streamer Ibai Llanos, quien horas antes había escrito algo similar pero cambiando la palabra testículos por otra malsonante.

Hay quien considera que las salidas de tono en la red de Iker Casillas se producen por el hartazgo que tiene al ser protagonista de los medios del corazón. Pero lo cierto es que su condición de personaje público hace que su vida privada interese y en los últimos tiempos se le ha relacionado con la actriz Alejandra Onieva, con quien posaba así de cariñoso en redes sociales hace tan solo unas semanas.

Las cifras del declive de Iker Casillas

Nada mejor que demostrar con cifras este ocaso social que ha experimentado el que fuera portero del Oporto y Real Madrid. «Desde que terminó su carrera lo que alteró su imagen fue su separación, que a día de hoy, tras tres nuevas tomas de datos, vemos que viene recuperándose lentamente, pero sin volver al dato de los años anteriores. Si durante 2019 y 2020 veíamos que mantenía un 75% de consumidores que le daban valoraciones muy positivas, en mayo 2021 cae a un 60%», expone Santiago de Mollinedo, de Personality Media.

Es llamativo ver que el sector social que más le ha castigado es el mismo que anteriormente lo encumbró: «Si buscamos que parte de la población fue donde hubo mayor caída, fue en las mujeres y en concreto en las mayores de 46 años, que si bien fueron las que más se acercaron al deportista durante su enfermedad, con datos muy buenos durante el 2020, son los que más le castigaron en la fechas cercanas a su separación», dice Mollinedo.

Para concluir, Marc Florensa explica de una manera técnica pero eficiente y fácilmente comprensible el declive social de Casillas: «Surge del efecto halo, que no es más que extrapolar a lo demás algo que se hace bien -en su caso el deporte- para tratar de embellecer cualquier cosa y eso es un error», argumenta. Su conclusión final es contundente pero tremendamente gráfica: «La sociedad ha evolucionado a un ritmo al que Iker Casillas no ha evolucionado», valga la redundancia. Mientras tanto, la lluvia de mofas y críticas en las redes sociales hacia su persona, no cesa.