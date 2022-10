Iker Casillas lo ha vuelto a hacer. El futbolista se ha convertido en uno de los rostros más habituales de las redes sociales. Allí, no solo publica fotografías de su pasado y vídeos de humor, sino que también contesta a los rumores que le sitúan en el centro de la prensa rosa. En esta ocasión, el que fuera portero del Real Madrid ha reaccionado a las noticias sobre su nueva ilusión con un polémico tuit que no ha pasado desapercibido.

“Espero que me respeten: soy gay”, ha escrito mientras le deseaba a sus seguidores un feliz domingo. Un mensaje que ha tenido varias interpretaciones en el universo 2.0. La primera y la más coherente ha sido su intención de poner fin al presunto romance con Alejandra Onieva. La segunda y también muy generalizada ha sido la de haber sufrido un hackeo. Y por último lugar, muchos de los usuarios de Twitter han pensado que era cierto.

Unas palabras que han sido refutadas por el que fuera su compañero de la Selección Española de Fútbol, Carlos Puyol: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”. Tras esto, no han tardado en llegar los comentarios críticos hacia el ex guardameta. “Qué pena me da que no tenga ni idea de lo que se puede llegar a sufrir (y teniendo hijo debería plantearse esto) y la poca gracia que tienen estas cosas en pleno 2022” o “A mí estas bromas en 2022 de ‘soy gay jaja que gracia’, pues… hay gente que lo pasa realmente mal por su sexualidad, para contarlo e incluso para aceptarse así mismo, como para que vengan cuñados famosos a hacer las gracietas…”, han sido alguna de las críticas más aplaudidas.

Tras el escándalo, el futbolista ha decidido borrar el tuit para explicar a continuación el motivo de sus palabras. “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”, ha escrito.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Y es que, sus palabras saliendo presuntamente del armario llegan tan solo unas horas después de que Socialité le haya vuelto a relacionar con Alejandra Onieva. Una presunta historia de amor que salió a la luz hace ya unas semanas pero que ahora ha vuelto a cobrar especial protagonismo, pues el programa de María Patiño se ha puesto en contacto con una fuente cercana a la presunta pareja para confirmar su romance. “Hablan a diario, tienen citas, pero todavía no le han puesto etiquetas. Diríamos que se están conociendo”, ha señalado el confidente.

Es por ello que su mensaje bromeando con ser gay no estaría muy lejos de la idea de que lo hubiese hecho para dar portazo a los rumores que cada cierto tiempo le relacionan con una mujer distinta. Sea como fuere, el futbolista no ha negado tener una relación sentimental con la hermana de Íñigo Onieva, como sí que hizo tan solo unos días cuando se le relacionó con Shakira. Por su parte, la actriz de Alta mar tampoco se ha pronunciado al respecto, únicamente se ha limitado a dar las gracias a la prensa y obviar la cuestión. ¿Podría ser esto el comienzo de una nueva historia de amor?