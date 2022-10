Alejandra Onieva reacciona a su posible romance con Iker Casillas

La familia Onieva continua en el ojo del huracán. Desde que se conociera la infidelidad de Íñigo y su posterior ruptura con Tamara Falcó, el clan familiar se ha convertido en el absoluto protagonista de la crónica social. Ahora, su apellido les ha vuelto a situar en primera plana de la prensa nacional, pero esta vez nada tiene que ver con el empresario.

En esta ocasión, la protagonista ha sido la actriz Alejandra Onieva. Hace unos meses, Socialité informó que la intérprete de Alta mar podría haber encontrado la ilusión de la mano de Iker Casillas. Aunque la actriz lo negó rotundamente, el futbolista nunca ha llegado a desmentirlo. Este fin de semana, el programa de Telecinco ha vuelto a retomar el tema, ya que ha conseguido contactar con una fuente cercana a la presunta pareja que ha confirmado el romance. “Iker lleva varias semanas quedando con la hermana de Íñigo y parece que está bastante ilusionado”, ha afirmado.

No obstante, estas últimas semanas no se estarían viendo demasiado, ya que el hogar familiar del clan Onieva está siendo vigilado día y noche por los medios de comunicación. “Ahora la prensa sigue a la familia y eso complica que pueda quedar con Iker donde se esconden”, ha sentenciado. A pesar de eso, el confidente ha asegurado que es demasiado pronto como para hablar de una historia de amor: “Hablan a diario, tienen citas…Pero todavía no le han puesto etiquetas. Diríamos que se están conociendo”.

Ahora, en mitad del escándalo y mientras su hermano continúa desaparecido del foco mediático, Alejandra Onieva ha continuado con su rutina. Entrando en su casa de La Moraleja, ha sido preguntada por este presunto nuevo romance, a lo que ella ha contestado con el silencio. Ni confirma ni desmiente. Una actitud que deja libertad para todo tipo de interpretaciones. “Hasta luego, gracias”, ha sido lo único que ha pronunciado. ¿Será su silencio cómplice de un nuevo romance en la familia Onieva? ¿Si fuera mentira lo habría negado como ya hizo hace unos meses? Sea como fuere, lo cierto es que el clan familiar no se escapa del foco mediático ni aunque quiera.

El comienzo de los rumores

Fue el pasado mes de julio cuando comenzaron los rumores sobre una nueva ilusión en la vida de la actriz. Con las redes sociales como escenario, la ex cuñada de Tamara Falcó publicó una imagen con el futbolista que hizo saltar todas las alarmas. Al parecer, ambos coincidieron en Ibiza durante un evento de Bulgari, donde podrían haber comenzado su presunto romance. Y es que, su amistad no solo quedó en la isla balear, sino que continuó a través del universo 2.0. La intérprete de El secreto de Puente Viejo compartió una fotografía con él en la que el madrileño comentó: “¡¡El ángulo de la cara!! Importante”, en tono de risa. Pero no todo quedó ahí, pues echando la vista atrás, el que fuera portero del Real Madrid siempre le da ‘me gusta’ a la hermana de Íñigo Onieva, además de que ambos se comentan en los post que suben. Una actitud que delata que entre ellos hay complicidad, de la forma que sea. La única realidad es que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, como sí hizo Casillas cuando se le relacionó con Shakira.