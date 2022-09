Iker Casillas se ha vuelto a convertir en el protagonista del foco mediático. Desde que anunció su separación de Sara Carbonero, muchas han sido las mujeres con las que se le ha relacionado. Sin ir más lejos, ayer a primera hora de la mañana, ¡Hola! confirmó que el guardameta había encontrado de nuevo la ilusión tras salir a la luz unas imágenes junto a María José Camacho, viuda del que fuera portero del F.C Barcelona, Francesc Arnau. Unas instantáneas que dejan clara su complicidad, aunque el futbolista se haya encargado él mismo de desmentirlo. “¡No hay ninguna nueva ilusión! Lo que sí hay es una nueva invención. Vaya manera de montarse una historia..”, ha compartido en su cuenta de Twitter.

NO HAY NINGUNA NUEVA ILUSIÓN! Lo que si hay, es una nueva INVENCION! Vaya manera de montarse una historia… de locos! 🤦🏻‍♂️ https://t.co/efdXiTLSbR — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 31, 2022

Tan solo unas horas después de darse a conocer la noticia, el portero se personó en casa de Sara Carbonero. Aunque todo el mundo le hacía en Sevilla, concretamente en Almadén de la Plata, tal y como publicó Semana, lo cierto es que el que fuera portero del Real Madrid se encontraba visitando a su ex pareja en un día clave. Los reporteros que estaban haciendo guardia en el domicilio de la periodista esperando una reacción suya frente a las imágenes del futbolista junto a otra mujer, se encontraron con un Iker Casillas vestido completamente de incógnito que se llevó una gran sorpresa al ver a la prensa. El de Móstoles salió de su casa caminando en torno a las siete de la tarde, ataviado con ropa de deporte, gorra y gafas de sol. Una vestimenta que hizo dudar a la prensa allí presente.

Tal y como ha podido saber Look de primera mano, el deportista no se esperaba la presencia de los medios, por lo que al darse cuenta, comenzó a correr en un intento de huir de ellos. Después de estar dos horas caminando alrededor de la finca, y tras meterse en un bosque para despistar a los reporteros, accedió a casa de su ex mujer en torno a las ocho y media de la tarde. Una visita un tanto confusa al tener en cuenta dos situaciones: que él nunca va andando, siempre visita a Sara en coche y que justo fue el día que salen las imágenes junto a María José Camacho y adopta una actitud de huída. La realidad es que pasó tan desapercibido que ni si quiera se le vio salir del domicilio, por lo que habría ideado una estrategia para no atender a los medios de comunicación.

Una visita que no solo coincide con la exclusiva de una nueva ilusión, sino también con el comienzo de septiembre y de la quincena en la que le tocaría cuidar de sus hijos. Recientemente se ha podido ver a la periodista junto a sus pequeños, por lo que la visita presumiblemente podría tener el objetivo de ultimar los detalles de la vuelta al cole. Sea como fuere, la realidad es que Iker Casillas se llevó una gran sorpresa al ver a los medios allí y quiso evitarlos a toda costa. ¿El motivo? Se desconoce por el momento.