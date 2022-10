Íñigo Onieva rompe su silencio y desvela su paradero

La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido el tema del año. Cuando parecía que su historia de amor iba a poner el broche de oro en el altar, una infidelidad por parte del empresario rompió los esquemas de la jet set española. Desde entonces, la marquesa de Griñón se ha pronunciado sobre su desamor hasta en cuatro ocasiones, en un intento de rehacer su vida sin el hombre que había conseguido robarle el corazón. Por su parte, el hermano de Alejandra Onieva únicamente dio señales una vez para pedir perdón públicamente y no se ha vuelto a saber nada más de él. Hasta ahora.

En medio de los rumores sobre su paradero desconocido, Onieva ha vuelto a pronunciarse a través de un comunicado difundido por sus abogados. Ha sido el periodista Saúl Ortiz quien ha leído la misiva en Fiesta, en la que el afectado ha querido desmentir que haya estado de fiesta tras la polémica. “Íñigo no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca ni similar”, ha comenzado relatando. Y es que, desde que saliera a la luz que el compromiso se había roto por completo, mucho se ha especulado sobre qué estaría haciendo el empresario para lidiar con su dolor. “Ha permanecido en su lugar de residencia actual acompañado de su entorno más cercano. Dichas informaciones son falsas y no se corresponden con la realidad”, ha sentenciado el escrito.

Mientras la marquesa de Griñón se encontraba en México donde participó como ponente en el Congreso Mundial de las Familias, las habladurías situaron a su ex pareja en un exclusivo local de Madrid celebrando la que los medios de comunicación denominaron como ‘despedida de casado’. Unos pasos que ahora el equipo legal de Onieva han desmentido, asegurando que este no se ha movido de su domicilio, pues no estaría pasando por su mejor momento sentimental.

Al parecer, el empresario habría seguido con su carrera profesional desde casa, donde estaría arropado por sus familiares y amigos más cercanos que están siendo un apoyo fundamental para él en estos momentos. Un refugio para asimilar que su vida ha dado un giro de 180 grados en tan solo unos días y cómo ya no volverán a sonar campanas de boda junto a Tamara que, tal y como él mismo confirmó, era la mujer de su vida.

Un comunicado que llega justo en el momento en el que Tamara Falcó ha sido de nuevo situada en el foco mediático debido a una intervención en el evento ultracatólico que ha sido muy criticada. “Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos de sexualidad, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal”, afirmó. Unas palabras que pronto recorrieron el mundo tachadas de homófobas. Declaración por la que la hija de Isabel Preysler se ha tenido que pronunciar y disculparse públicamente: “Pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos incitaría al odio”.