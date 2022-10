El camino fallido al altar de Tamara Falcó

Si Tamara Falcó siempre ha tenido un sueño, ese ha sido pasar por el altar de blanco y de la mano de la persona adecuada. Sueño que estaba a punto de cumplirse y que ya tenía fecha fijada para el año que viene. Sueño que, también, se ha roto por completo. “Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di, te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás”, compartió en Instagram anunciando su compromiso con Íñigo Onieva.

Apenas 24 horas después de dar la buena nueva, el universo 2.0 se inundó de un vídeo del empresario besando a otra mujer durante el festival del Burning Man celebrado a principios del mes de septiembre. Una deslealtad hacia la marquesa de Griñón que, aunque él afirmó que ocurrió antes de estar con ella, no pasó desapercibida. En ese momento, la pareja mostró su unidad saliendo juntos de casa de la mano, justo cuando Onieva dio sus primeras declaraciones. “Estamos muy contentos con haber tomado esta decisión. Es un paso que nos emociona a los dos. Es una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación. He ido a ese lugar varias veces y esas imágenes son de 2019”, sentenció. Asimismo, el ingeniero dejó bien claro que sus planes de boda seguían para adelante: “Quiero a Tamara con locura. Nos vamos a casar pese a quien le pese. ¿Daño para que no nos casemos? Siempre sacan cosas inventadas. Me da tristeza que este momento tan especial se haya manchado”.

De esta manera, la pareja más mediática de la actualidad dio portazo a un día cargado de polémica. Pero la paz duró poco. Pronto comenzaron a salir a la luz las pruebas de esta infidelidad, demostrando que el vídeo era de este año y no de hace tres, como él quiso hacer creer. Una vez que Tamara Falcó comprobó lo que se estaba publicando, tomó la drástica decisión de borrar la imagen del compromiso de su Instagram y abandonar su domicilio para refugiarse en los brazos de su madre.

Fue justo ahí cuando España entera fue consciente de que entre ellos algo se había roto. Tras muchas especulaciones, Onieva dio un paso al frente y confesó su error en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”, comenzó escribiendo, para después pasar a pedir perdón a su ya ex novia. “Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño”, sentenció.

En las horas más complicadas, la hija de Isabel Preysler dio un paso muy significativo: dejar de seguir en redes sociales a su -hasta entonces- pareja. Pese a no saber si lo había eliminado o bloqueado, lo que sí dejó claro con este movimiento es que no quería saber nada más del hombre que había conseguido robarle el corazón -y la confianza-. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos han borrado las fotografías juntos que adornar el feed de sus respectivos Instagram.

Una trágica historia de desamor que parece haber llegado a su fin. El pasado 27 de septiembre, la marquesa de Griñón retomaba su vida laboral y acudía al Teatro Real. Durante el camino en coche, Jorge Javier Vázquez se puso en contacto con la hija de Isabel Preysler para pronunciar sus primeras palabras tras el escándalo. “La verdad es que yo soy muy creyente y creo que todo pasa por algo. Quiero agradecer la gran labor que habéis hecho, porque si no, nunca me hubiera enterado de esto. Os estoy muy agradecida”, develó, haciendo referencia al papel de los medios de comunicación para saber toda la verdad hasta el final.

Pero no todo quedó ahí, pues la socialité quiso hacer partícipe a la audiencia de cómo sucedieron los acontecimientos. “Después de la boda del viernes por la tarde cambió todo… Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, y que me trate con respeto. Si yo hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto”, finalizó. Al llegar al evento, todos los flashes fueron a parar en ella, que quiso dar las gracias por todo el apoyo recibido en estos momentos tan complicados. “Todo ha sido muy reciente, estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si estas noticias hubieran salido estando casada o con una familia, habría sido terrible. Yo decidí apostar por mi ex novio y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad”, señaló.

Asimismo, quiso hacer referencia a la palabra ex novio con ahínco y dejar clara su postura respecto a su historia de amor. “El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza”, aseveró, asegurando, además, no tener la palabra reconciliación entre sus planes: “Veo imposible volver con Íñigo”.