Tamara Falcó rompe lazos con Íñigo Onieva en su reaparición: “Todo pasa por algo”

Todas las miradas están puestas sobre ella. Tamara Falcó se ha convertido en el personaje de la semana, por excelencia, probablemente por un hecho que nunca le hubiera gustado que sucediera. Y es que, en plena resaca de felicidad por su compromiso con Íñigo Onieva, salían a la luz unas imágenes del empresario besando a otra chica durante el festival Burning Man que dinamitaban esa alegría y el futuro juntos que esperaban por completo.

Aunque había estado evitando a la prensa en todo momento, finalmente la marquesa de Griñón ha querido volver a sus quehaceres laborales, y lo ha hecho esta misma tarde en torno a las 19:30 horas de la tarde con motivo del evento organizado por Kronos Homes, inmobiliaria de la que ella es embajadora. Pese a que la empresa confirmaba para LOOK que la hija de Isabel Preysler había optado por no asistir a la cita, finalmente daba un giro de 180 grados en sus pensamientos dando un paso al frente a través de sus redes sociales, subiendo una storie con la que aseguraba que acudiría al Teatro Real para reunirse con sus compañeros del grupo en una velada marcada por la gran presencia mediática.

Un cuarto de hora antes de comenzar la cita, Tamara ha salido de su domicilio de Puerta de Hierro acompañada de su representante, Susana Uribarri, con quien Jorge Javier Vázquez había contactado en Sálvame previamente sin mucho éxito, ya que la profesional prefería no dar detalles sobre cómo se encuentra su representada diciendo al presentador que no podía hablar en ese mismo momento. Sin dar opción a la prensa a hacer preguntas, las dos mujeres han puesto rumbo al Teatro Real cuando el maestro de ceremonias del programa de las tardes de Telecinco ha vuelto a llamar a Susana, y de manera inesperada Falcó ha atendido el teléfono: “Jorge, estoy en altavoz pero llevaba los AirPods puestos. Jorge, cuánto tiempo”, comenzaba diciendo, para después hablar sobre su anterior relación con Íñigo Onieva, renegando de su romance: “La verdad es que ahora a mí también me extraña (haber estado con Íñigo Onieva). La verdad es que yo soy muy creyente y creo que todo pasa por algo. Quiero agradecer la gran labor que habéis hecho, porque si no nunca me hubiera enterado de esto. Os estoy muy agradecida”, ha desvelado, haciendo referencia al papel de los medios de comunicación para saber toda la verdad hasta el final.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y la marquesa ha seguido haciendo hincapié en la importancia que tenía para ella su historia de amor: “Para mí el matrimonio es una promesa de amor eterno. Después de la boda del viernes por la tarde cambió todo… Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, y que me trate con respeto. La confianza es base, he confiado hasta que la evidencia era aplastante”, ha zanjado, aunque dejando entrever que “no se arrepiente y haría todo igual”. No obstante, ha querido dejar claro que, si hubiera sabido algo sobre la infidelidad antes, no habría querido comprometerse con él: “Si yo hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto. Pero estoy contenta porque confío en Dios”, ha finalizado, poniendo punto final a una llamada que significa el comienzo de una nueva vida.

Artículo en elaboración