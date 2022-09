Los múltiples escándalos de Iñigo Onieva

Las infidelidades no dejan de perseguir a la pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ahora, nada más anunciar que se casan el próximo 17 de junio, ha vuelto a salir a la luz un vídeo que no deja en buen lugar al futuro esposo de la marquesa de Griñón. En él se puede apreciar cómo disfruta de una fiesta mientras besa a una mujer que no es su prometida. Al parecer, aunque varios medios de comunicación han informado que se trata de un festival celebrado este año, lo cierto es que todo apunta a que podría remontarse al año 2018. Sea como fuere, este nuevo revés no ha sentado nada bien a la afectada, que ya acumula una gran lista de los escándalos de su prometido.

Marzo 2022

El último llegó el pasado mes de marzo. Al parecer, mientras la hija de Isabel Preysler celebraba la fiesta del Rosario, su novio se quedó disfrutando de la noche madrileña. Entonces, unas imágenes y testigos pusieron en jaque al empresario. Sálvame se hizo eco de la noticia y contactó con dos asistentes a la fiesta, que aseguraron que Íñigo “se comporta” cuando ella está por allí, pero que tienen una relación abierta. Según el testimonio, las camareras del local serían conscientes de la situación, además de testigos de cómo el ahora prometido se ha besado con varias chicas desde que comenzase su historia de amor con Tamara Falcó.

Agosto 2021

En agosto del año pasado, la lealtad del ingeniero volvió a ponerse en duda. Después de ser acusado de haber traicionado a Tamara Falcó en algunas fiestas privadas celebradas en El Viso, salió a la luz que el empresario tenía un perfil abierto en una aplicación de ligue. Y es que, aunque se pudo crear la cuenta antes de comenzar una relación con la marquesa de Griñón, lo que extrañó es que la mantuviese abierta ahora que había encontrado el amor. En ese momento, fue Sálvame quien confirmó que seguía publicando fotografías y actualizándolo con regularidad.

Mayo 2021

Apenas tres meses antes, Fani Carbajo confesó Viva la vida que había coincidido en una fiesta con Íñigo y que, además de verle besándose con otra chica, el empresario también intentó algo con ella. Desde que se hiciera pública la relación entre Onieva y Falcó, las presuntas infidelidades de este no han dejado de ser vox populi entre la prensa rosa. Este mismo mes, Socialité mostró en exclusiva unas imágenes del empresario descamisado junto a otra chica, en actitud cariñosa y derrochando complicidad. Asimismo, el programa se puso en contacto con algunos asistentes a las fiestas del ingeniero, quienes confirmaron que en los eventos suele estar muy cerca de las mujeres: “Se le ve venir, se cree el rey de la noche. En una noche lo he llegado a ver con dos chicas diferentes. Iba todo el rato con la intención de pillar, daba muy mal rollo”.

Ahora, tras la filtración de un nuevo vídeo en el que Íñigo Onieva vuelve a salir a la palestra, la boda del año estaría en jaque. Iván García, periodista e íntimo amigo de Georgina, ha relatado que la marquesa de Griñón habría dado credibilidad a las imágenes, lo que le habría llevado a plantearse su futuro junto al empresario: “El contenido del vídeo le llega a Tamara Falcó a las 9 de la mañana. Está destrozada. Le da veracidad a las imágenes porque me han hecho llegar una foto con ese collar del 31 de agosto de este año. Tamara se plantea qué va a hacer”.