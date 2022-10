Desde hace unas semanas, Tamara Falcó se ha convertido en la absoluta protagonista de la crónica social. Pese a que su anuncio de compromiso acaparó los titulares de la prensa nacional, la bomba informativa vino después, cuando un vídeo de Íñigo Onieva besando a otra mujer desencadenó una serie de sucesos que acabaron por dinamitar su relación. Y precisamente ha sido este desamor el que ha situado a la marquesa de Griñón de nuevo en el foco mediático, después de pronunciar un discurso tachado de homófobo que ya está dando la vuelta al mundo.

En medio de esta crisis sentimental, la diseñadora quiso continuar con sus compromisos laborales y se desplazó hasta México para participar como ponente en el Congreso Mundial de las Familias. Allí, en mitad de su narración sobre cómo había sido la ruptura con su pareja, la hija de Isabel Preysler pronunció unas desafortunadas palabras que le perseguirán toda la vida. “Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidad, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal”, afirmó en el evento ultracatólico. Y es que, aunque ella misma se ha defendido y pedido perdón públicamente, su amigo Boris Izaguirre no ha podido en esta ocasión sacar la cara por ella.

El presentador de Lazos de sangre ha utilizado su columna de El País para criticar las palabras de su amiga y darle un valioso consejo. “En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva, algo que ella reconoció tanto en Madrid como en su polémica participación en la cumbre mexicana. Ahora deberíamos repetir el esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea”, ha comenzado expresando sin pelos en la lengua. Y es que, para Boris, a la gente presente en el congreso ultracatólico no les ha importado en absoluto el escándalo: “A esos santos radicales no les importa que le cuelguen el sambenito de homófoba; aunque ella lo niegue, ese discurso lo es”.

Por eso y, con el cariño que el presentador tiene hacia la marquesa de Griñón, le ha querido mandar un consejo lleno de sinceridad: “No es mi estilo sermonear, pero si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita. Puedes ser buen católico sin convertirte en ultra”.

El perdón público

Por su parte, Tamara Falcó dio la cara tras las declaraciones y, además de argumentar sus palabras, quiso disculparse tanto en las redes sociales como en la televisión con aquellos que se hubieran sentido ofendidos con su discurso. “Aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos incitaría al odio”, quiso dejar claro en su cuenta de Instagram. Por si no fuera suficiente, la socialité se sentó esa misma noche en El Hormiguero donde argumentó el motivo de sus palabras: “Estaba hablando de mi ex, y era una cosa de las familias que se planeó antes y estaba explicando las razones por las cuáles no podría tener a día de hoy una familia con él. En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTBI ni nada por el estilo”. Como broche de oro a su intervención, la hija de Isabel Preysler pidió encarecidamente a sus compañeros que zanjasen tanto este tema como el de su ruptura: “Es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto, porque ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto”.