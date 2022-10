Tamara Falcó, al borde del llanto al justificar sus polémicas palabras: “Es especialmente difícil”

Después de haber vivido sus dos semanas más agitadas, con un viaje a México incluido, Tamara Falcó ha vuelto a la realidad española. Como es habitual, la marquesa de Griñón se ha sentado durante este mismo jueves en el plató de El Hormiguero para debatir sobre algunos temas de actualidad, aunque lo cierto es que a día de hoy ella forma parte de la primera plana mediática por su compromiso y posterior ruptura con Íñigo Onieva.

Por si fuera poca la decepción con la que la hija de Isabel Preysler ha tenido que lidiar, también ha tenido que soportar las duras críticas de algunos detractores como Jorge Javier Vázquez a raíz de su última ponencia en México, algo de lo que, ya en tierra española, ha aprovechado para aclarar en sus redes sociales, dejando clara su postura a favor del colectivo LGTBIQA+: “Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba, nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja. Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos incitaría al odio”, sentenciaba a través de sus stories de Instagram, zanjando un tema que ha hecho que, aunque en un primer momento hubiera personas a favor de su valentía por su ruptura, finalmente haya personas que hayan optado por desvincularse de ese dolor propio de una infidelidad.

Sea como fuere, y aunque ya ha dejado clara su idea de no tratar más el tema de su ruptura, la marquesa de Griñón se ha sentado en el programa de Antena 3 con un rostro visiblemente cansado para poner fin a la polémica: “Para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto. Ni siquiera quiero mencionar a la persona, pero estaba hablando de mi ex, y era una cosa de las familias que se planeó antes y estaba explicando las razones por las cuáles no podría tener a día de hoy una familia con él”, comenzaba explicando. Pero su testimonio no quedaba ahí, y Tamara ha querido seguir haciendo hincapié en su finalidad: “En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTB ni nada por el estilo. Cuando lo leo se puede sacar de contexto, pero viendo el vídeo no tiene nada que ver. Para todo hay un pico, y se ha decidido utilizar esas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, yo de verdad que pido disculpas e invito a que veáis el vídeo porque no es verdad”, pronunciaba, visiblemente triste e intentando contener las lágrimas Para poner el broche de oro a su intervención, Tamara pedía encarecidamente a sus compañeros que se dejara tanto este tema como el de su ruptura: “Es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto, porque ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto”.