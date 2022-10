Sonsoles Ónega calienta motores para su nuevo programa en Antena 3. Después de la polémica que generó su abrupta salid de Mediaset poco antes del verano, la periodista se encuentra inmersa en los preparativos de este nuevo espacio, con el que está muy ilusionada. Ella misma reveló algunos detalles de este nuevo proyecto en su visita a El Hormiguero, donde se mostró encantada con su incorporación a Antena 3 y contó algunas cosas de cómo se había gestado su fichaje.

Tal como ha trascendido, la periodista se pondrá al frente de un programa que se emitirá por las tardes en la cadena, en la misma franja horaria que Sálvame en Mediaset. El espacio va a llevar el nombre de Y ahora Sonsoles y ya ha comenzado a promocionarse con distintas imágenes. Según ella misma contó, va a ser un programa de actualidad: “Contando la vida”, dijo en El Hormiguero. Una tesitura en la que la periodista se siente cómoda. «Es que yo no sé hacer un huevo, no puedo competir con Arguiñano, así que no voy a hacer un programa de cocina. Tampoco puedo hacer uno de fitness, aunque con la faja doy el pego, ni puedo hacer uno de niños. Yo donde me encuentro cómoda es precisamente contar la vida, así que eso es lo que vamos a hacer».

Apenas unos días antes del estreno de su nuevo programa, Sonsoles ha coincidido con la que va a ser su nueva compañera de cadena, Susanna Griso. La periodista catalana ha sido la encargada de compartir una imagen de este encuentro, que se ha producido en un museo de la capital y ha contado que aún no se han visto por los pasillos de la cadena.

Aunque en estos momentos el equipo se encuentra trabajando para tener todo listo de cara al estreno, el primer programa se emitirá el próximo día 17 de octubre. No obstante, el viernes día 14 se realizará un último piloto con público. El horario previsto, en principio, es de siete a ocho de la tarde, una franja horaria que, hasta ahora, ocupaba el programa ¡Boom!.

Un fichaje exprés

En su visita a El Hormiguero, la hija de Fernando Ónega cómo se había gestado su marcha a Atresmedia. “Estaba en faja y sonó el teléfono. Era la secretaria del director general de Atresmedia. Al principio pensé, ingenua de mí, que sería para adaptar una novela mía, pero me convocaron para una reunión en la sala de un hotel. Allí se presentaron dos señores y una mujer. Uno de los hombres era el director de esta casa, Carlos Fernández Alonso, y su frase inicial fue directa, me dice cinco palabras: ‘Tenemos un plan para ti’”, comentó la periodista, que no dudó en plantearse la propuesta. “Así empezaron las cuarenta y ocho horas más angustiosas de mi vida. Pedí un tiempo para pensármelo. No olvido ningún detalle de aquellos días”, comentó la periodista que, a pesar de la polémica que ha generado, está contenta con la decisión.