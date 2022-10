A día de hoy, nadie duda de que Tamara Falcó ha acaparado la primera plana mediática en las últimas dos semanas a raíz de su compromiso y posterior ruptura con Íñigo Onieva a consecuencia de una infidelidad. Un durísimo varapalo por el que la marquesa de Griñón ha querido refugiarse en sus seres queridos, volviendo al domicilio de Isabel Preysler en Puerta de Hierro, al que también llegaba Ana Boyer desde Catar con el único objetivo de apoyar a su hermana en tan difícil situación.

Aprovechando su vuelta a España, la esposa de Fernando Verdasco no ha querido dejar pasar la oportunidad de desplazarse hasta Barcelona para acudir a la inauguración de la tienda HOFF, ubicada en plenas ramblas y especializada en zapatillas deportivas, para la cual ha llevado a cabo una exclusiva colección de bolsos de piel y nylon.

Como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación allí presentes se han interesado principalmente en cómo está su hermana y qué opina Ana de todo lo sucedido en los últimos días, algo a lo que ella ha respondido haciendo gala de su simpatía: “Yo creo que mi hermana ha tratado todos los temas con mucha naturalidad y ha dejado bastante claro todo”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre la opinión de ella y de sus más allegados: “Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que lo importante era que Tamara estuviese feliz, es lo que hemos querido desde el primer momento, y mientras nosotros la viésemos feliz también lo estábamos, eso era lo importante”, aseguraba. Por otro lado, Boyer también ha querido hacer hincapié en el esfuerzo que está haciendo toda la familia por levantar el ánimo de la marquesa: “Nosotros estamos siempre con ella e intentando darle el máximo amor en todo momento, ella sabe que su familia y sus amigos siempre estamos para ella”.

Con respecto a la posibilidad de que fuera Isabel Preysler quien filtró los vídeos, su hija lo tiene claro: “Yo creo que eso no es cierto. No sé si fue porque Tamara hizo un comentario irónico, pero lo decía de broma. Mi madre se enteró a la vez que los demás”, confesaba, para después admitir que no ha hablado con el que fuera su cuñado desde la ruptura: “No es mi lugar, eso es algo que tienen que hablar ellos y a mí no me toca entrometerme en su relación”.

Pese a todo lo sucedido, Ana está intentando sacar el lado positivo, que no es otro que permanecer al lado de su hermana: “Yo llegué cuando pasó todo y me alegra mucho poder estar con Tamara, somos uña y carne y he estado feliz de poder acompañarla en estos momentos”. No obstante, y aunque no sabía nada de la última polémica que ha girado en torno a la hija de Carlos Falcó, Boyer tiene clara la actitud de ésta: “Algo he oído pero a mí me extraña mucho. Tamara es una persona que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos, entonces me sorprenden mucho esos comentarios. Tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado”, zanjaba con total certeza.

Para poner el broche de oro a su esperadísima intervención, la hija de Isabel Preysler ha desvelado en qué punto está su hermana con respecto a Íñigo: “No se lo esperaba y le pilló de sorpresa, y de momento ella no ve posible una reconciliación. Para mí lo más importante es su felicidad, y si quiere o no estar con alguien es cosa de ella”, aunque eso sí, no cree que haya vuelto a ocupar su corazón: “Tamara está en otro momento, en otra cosa y no creo que esté pensando en eso ahora”, sentenciaba.

De esta manera, y aunque han sido muchas las personas que han dicho que la familia de Tamara nunca ha visto con buenos ojos su romance con el empresario, Ana ha dejado clara la realidad: “Yo la vi a ella con plena confianza, y adopté la misma postura que ella, y ella tenía esa confianza que nosotros nos creímos (…) Al final, yo creo que todo el mundo puede hablar pero hay que ponerse en la situación, y depende de las circunstancias. Cada caso es un mundo, y aunque pienso que hay que ser tajante con las infidelidades, a cualquier persona le puede pasar”, apuntaba, visiblemente convencida de que la situación de Tamara es algo totalmente natural, y perdonar una infidelidad también ya que, si su hermana decide hacerlo, la apoyará.