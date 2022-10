La defensa a ultranza de Juan del Val hacia Tamara Falcó, la nueva reina de Porcelanosa

No cabe duda de que las últimas declaraciones de Tamara Falcó han desatado una oleada de críticas en todos los rincones del país y más allá. Y es que, durante su ponencia en México, la marquesa de Griñón consideró que existían “distintos tipos” de sexualidad desde donde se “puede ejercer el mal”. Algo que ha caído como un jarro de agua fría para un colectivo LGTBIQA+ que, aunque en un primer momento empatizaban con ella por la infidelidad, ahora están totalmente en su contra. Pero pese a los numerosos haters con los que cuenta la colaboradora de El Hormiguero, su compañero Juan del Val ha querido justificar sus palabras tendiéndole la mano.

A través de un post de Instagram, el marido de Nuria Roca ha tomado la palabra para hablar con total claridad: “Menos de una semana después todo el mundo abandona el barco. Unos días han bastado para pasar de considerarla una heroína a la reaccionaria de la que hay que huir. Hace una semana que una panda de cursis se manifestaban miembros del #teamTamara #todossomosTami y demás gilipolleces para apoyar a una persona cuyo único mérito en esos días había sido sufrir una infidelidad”, comenzaba explicando, para después mostrar su malestar cuando muchos usuarios le habían atacado por opinar de manera distinta a la protagonista de la semana: “Cientos de señoras y algunos señores me vapulearon en redes por ‘meterme con Tamara’ y no ser lo suficientemente empático con una compañera que estaba sufriendo (…) Ahora, cuatro días después, todo es distinto. Tamara ha ido a un foro ultracatólico sobre la familia tradicional a decir lo que piensa y la gente ha sobreactuado para llevarla a la hoguera”, seguía señalando, y finalmente, ha querido hacer referencia al cariño que siente por Tamara: “Tamara y yo estamos en las antípodas ideológicas, ni pensamos ni sentimos igual, pero le tengo cariño después de dos años siendo compañeros, y la respeto como respeto a todo el mundo, piense como piense y sienta como sienta (…) Yo sí he formado una familia tradicional, sin embargo, respeto profundamente a otras familias que son distintas, como por ejemplo la suya (…) Desde mi discrepancia con ella, yo hoy sí apoyo a Tamara”, sentenciaba en un mensaje apoyado por su esposa y también por Pilar Rubio.

Justo estas palabras alentadoras llegaban tan solo unas horas antes de que se pudiera saber que la hija de Carlos Falcó ya habría cerrado un acuerdo con Porcelanosa para así coger el testigo de su madre como imagen emblemática de la marca. Durante más de 30 años, Isabel Preysler ha sido la cara publicitaria de la firma de azulejos de Castellón, y ahora, será su hija quien intente seguir con un legado cargado de prestigio. Así lo ha contado Vanitatis en exclusiva, y aunque aún no hay fecha de despedida para la también conocida como “reina de corazones”, sí que se espera que muy pronto sus quehaceres deleguen en Falcó.