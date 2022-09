¿Maquillaje o bisturí? La llamativa nariz de Pilar Rubio que no ha pasado desapercibida

Después de que su colección de baño diseñada de la mano de Selmark fuera todo un éxito, Pilar Rubio ha vuelto a aliarse a la marca de cara a futuros proyectos. Durante esta misma mañana, la colaboradora de El Hormiguero ha sido vista en un evento organizado por la empresa textil. Una jornada muy especial en la que la esposa de Sergio Ramos ha mostrado la mejor sonrisa frente a las cámaras con motivo de su vuelta temporal a España.

Ataviada con un look de lo más moderno y en total black, basado en un pantalón de ciclista con un top y una blazer ceñida gracias a un cinturón, la presentadora ha llegado a su tierra natal pisando fuerte. Y es que, además de lucir un moreno envidiable sobre su piel, Pilar ha hecho referencia a la alegre vida que tiene en París junto al futbolista del Paris Saint-Germain: “No he perdido la ilusión, somos muy románticos y me encanta sorprenderle (…) Soy feliz allí porque no me conoce nadie”, admitía, dejando entrever que allí puede llevar a cabo un día a día mucho más tranquilo que aquí.

Por otro lado, la presentadora también ha hecho referencia al 50º cumpleaños de la Reina Letizia y a su perfecta figura, fruto de horas y horas de gimnasio: “Está estupenda, no entiendo las críticas a su cuerpo tonificado. Es muy bonito”, ha señalado la influencer, posicionándose así a favor de la consorte y en contra de todas aquellas personas que consideran que una imagen fibrosa no es sinónimo de salud.

Pero, si algo ha llamado especialmente la atención de los medios de comunicación que se han desplazado hasta el enclave en cuestión, es el nuevo rostro de Rubio. La esposa del ex madridista lucía una impecable y cuidada imagen sobre la que resaltaba una forma de nariz muy fina que ha hecho saltar las alarmas sobre si podría haberse sometido a una rinoplastia o a una inyección de ácido hialurónico para modificar su estructura habitual. Algo prácticamente imposible, teniendo en cuenta que LOOK ha confirmado con médicos expertos que el periodo de recuperación de la primera opción gira en torno al mes, y Pilar ha permanecido en la primera plana del universo 2.0 sin ningún tipo de señal. Por otro lado, y según han confirmado fuentes a este portal, Rubio también tenía prevista una aparición en El Hormiguero durante la semana pasada que finalmente no pudo darse porque la entrevista de la invitada se alargó, no por malestar alguno por parte de la madrileña.

No obstante, también cabe la posibilidad de que su equipo de maquilladores haya realizado un brillante trabajo con el contouring por bandera, pudiendo conseguir un efecto óptico que habría hecho su nariz aparentemente más estrecha gracias a un maquillaje más oscuro en los lados y un poco de brillo en la parte frontal.

Sea como fuere, durante su intervención, la de Torrejón de Ardoz no ha hecho referencia, en ningún momento, a un posible cambio a golpe de bisturí. De hecho, ha optado por volver a un tono de pelo más similar al suyo natural después de haber pasado un verano de lo más blondie. Ahora, la colaboradora considera que el color brownie es más apropiado para el invierno, y fue durante ayer cuando dio pistoletazo de salida a una nueva temporada con su sección en el programa de las noches de Antena 3.