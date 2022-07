El 28 de junio de cada año se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Orgullo LGBT, aunque en los últimos años se han añadido tres siglas más y un símbolo, en referencia al Transgénero, a la Identidad y al Autocuestionamiento, dejando el símbolo de suma como una forma de mantener abierta la inclusión en la comunidad. Un día no oficial que se celebra a nivel mundial en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969, un altercado citado como la primera vez en la historia de Estados Unidos que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía homosexuales con el beneplácito del gobierno.

Con motivo de este día y de las festividades que han inundado la capital, han vuelto a salir a la luz los celebs que, orgullosos, se han declarado públicamente homosexuales, a pesar de ir –en algunos casos- contra la sociedad, pues hoy en día todavía queda mucho camino que recorrer para que este tema deje de ser tabú.

Pablo Alborán

El cantante malagueño reveló el pasado 2020 a través de su cuenta de Instagram su condición sexual. “Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, comunicó a través de un vídeo de tres minutos de duración. Además, afirmó que nunca tuvo que esconderse ni con su familia ni con su productora musical.

Paco León

Aunque el actor siempre se ha declarado bisexual, fue en la última entrevista ofrecida en Mi casa es la tuya donde el intérprete de Aida se sinceró con Bertín Osborne y reveló que cuando conoció a la madre de su hija aún mantenía una relación con un hombre: “Cuando yo conocí a Anna, tenía novio. Tenía novio yo, no ella”.

Toñi Moreno

Aunque la televisiva nunca lo ha ocultado, fue durante un programa de Aquellos maravillosos años cuando Toñi preguntó a María Teresa Campos sobre Edmundo Arrocet. De repente, la conversación dio un giro y la presentadora del espacio televisivo le advirtió de lo que venía: “Bueno, a mí no me gustan los toros, pero cuando eres partidaria…”. En ese instante, la madre de Terelu le interrumpió con un comentario inesperado: “Pensaba que ibas a decir que no te gustaban los hombres…”. El plató entero se llenó de carcajadas y Toñi, ruborizada, sentenció: “Bueno eso tampoco. Ya veo el titular: ‘María Teresa Campos saca del armario a Toñi Moreno’, pero te voy a decir una cosa, no he estado en un armario en mi vida”.

Palomo Spain

El prestigioso diseñador nunca ha ocultado su orientación sexual. Pero, es por esto mismo por lo que cada día tiene que luchar contra la homofobia, incluso con algunos usuarios de las redes sociales que le llaman travesti por su forma de vivir la moda. “No soy ningún travesti. Yo respeto a la gente que se siente travesti y se viste como tal. Pero ser travesti significa disfrazarte de mujer, meterse en el papel de una mujer. Nosotros, los que llevamos mi ropa, somos chicos y nos sentimos chicos”, dijo.

Fernando Tejero

El conocido actor, que nunca se ha escondido, ha aprovechado en alguna que otra ocasión su repercusión social para relatar las dificultades que ha tenido a lo largo de su vida por ser gay. “Era como estar en una cárcel. Una tormenta interior que te la comes solo, porque yo no se lo dije a nadie. Hasta que me fui a Madrid no tuve cojones de decirle a nadie lo que me pasaba”, confesó. Una adolescencia marcada por el bullying, con compañeros que se metían con él por tener “mucha pluma”, hasta tal punto que forzaba su voz para demostrar que era “un hombre”.

Alejandro Amenábar

El cineasta contó en 2004 al mundo entero que era homosexual, en plena promoción de una de sus obras maestras, Mar Adentro, pues para él siempre ha sido muy importante que los personajes públicos sean valientes para que otras personas encuentren en su ejemplo la fuerza para aceptarse. “Yo creo que, como mucha gente, tuve certezas desde niño, pero tardé en aceptar la realidad. Supongo que por mis propios prejuicios y el ambiente hostil hacia los gays, no necesariamente en mi casa con mis padres, pero sí en el colegio con los compañeros”, se sinceró.

Jesús Vázquez

En su última entrevista junto a Bertín Osborne, el conocido presentador relató cómo les dijo a sus padres que había dejado la carrera de veterinaria para estudiar arte dramático, que se iba de casa y que era gay en la misma noche: “Les senté y les dije que me iba a vivir con un novio que tenía”. Aunque sus hermanos le quitaron importancia al asunto, lo cierto es que sus padres no se lo tomaron muy bien: “Mi padre se levantó y se fue. Creo que no supo reaccionar. Y mi madre se le empezaron a caer unos lagrimones y me dijo: ‘lo sabía’. Nos abrazamos y lloramos juntos”.

Chelo García Cortés

Fue a los 27 años cuando la colaboradora de Telecinco, que actualmente se define como bisexual, tuvo su primera relación con una mujer. La periodista, además, narró cómo reaccionó su padre cuando le dijo que se sentía atraída por personas de su mismo sexo: “Yo cuando tuve que decirle a mi padre que me acostaba con señoras no tuve a nadie para apoyarme, estaba yo solita. Me dijo que me quería mucho y que era lo que había”.

Nagore Robles

Hace apenas un año, la televisiva contó públicamente cómo había sido su experiencia al salir del armario: “Yo no salí, a mí me sacaron. Pero me daba igual. No me arrepiento. No tenía miedo. Cero. Lo sacó Kiko Hernández en Sálvame. Me hubiese gustado contarlo a toda mi familia, aunque parte lo sabía. Recibí muchos mensajes de gracias, porque al visualizar tu orientación ayudas mucho a que haya una conversación en casa y tratar ciertos temas”.

Sandra Barneda

Otro de los referentes homosexuales de la pequeña pantalla es la presentadora de La isla de las tentaciones, que narró públicamente cómo descubrió su orientación sexual: “Yo tenía mi novio. Y me doy cuenta porque me enamoro de mi profesora de la facultad. No sabía ni lo que era ni lo que me estaba pasando. Le escribí una carta y jamás contestó”.

Además, también reveló cómo contó al mundo entero que era lesbiana: “En un momento determinado yo estaba muy incómoda. No por lo que decía, porque públicamente no lo hacía, pero tampoco me escondía. Entonces mi manera de vivir no era políticamente correcta. Decidí tomar el control yo. Se acabó. Empecé a contarlo, conté a mi manera, sentí hasta que el propio lobby LGTBI me criticaba por no haber utilizado la palabra lesbiana en mi discurso”.

María del Monte

La artista María del Monte fue pregonera de la fiesta del Orgullo LGTBI+ en Sevilla y allí no dudo en gritar a los cuatro vientos que estaba enamorada desde hacía años: «Y que, por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí. Hoy empecé hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Sé que está aquí, si quiere subir, que suba y si no, que no». Esta semana se ha conocido la identidad de su pareja, Inma Casal, periodista de Canal Sur, junto a quien lleva 23 años.