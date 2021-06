28 junio, día del Orgullo: VIP que han marcado un antes y un después

Este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como Orgullo Gay. Esta fecha reivindicativa está marcada desde 1960 cuando tuvo lugar una redada policial en el Stonewall Inn, un local nocturno de Nueva York que era frecuentado por personas homosexuales y trans. Lo que comenzó como un control rutinario se convirtió en una gran batalla campal contra los agentes que motivó numerosas protestas de la comunidad LGBT en los días siguientes. Fue tal el impacto que muchas personas dejaron de esconderse para luchar por su aceptación y crearon diversas asociaciones activistas. A lo largo de los tiempos, numerosos rostros conocidos han hablado con total naturalidad y han mostrado su apoyo a estos colectivos que, a día de hoy siguen luchando por sus derechos.

Pablo Alborán

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran)

En junio de 2020, Pablo Alborán utilizó las redes sociales para sincerarse y hablar sobre su sexualidad. Aseguró, entre otras cosas, que siempre tuvo el apoyo de su familia. “Hola familia. Quiero contaros algo muy personal”, comenzó diciendo en un vídeo que tenía una duración de 3 minutos. “Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, y que la vida sigue igual”, explicó, pero, además, también dejó claro que “yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”. “Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal”, terminó confesando el cantante.

Sandra Barneda y Nagore Robles

La discreción siempre ha sido la base de su relación. Sin embargo, en alguna que otra ocasión han tenido alguna muestra de cariño a través de las redes sociales. La chispa del amor entre Sandra Barneda y Nagore Robles saltó mientras ambas compartían el mismo espacio en el plató de ‘Supervivientes’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

Durante su participación en ‘Planeta Calleja’ Barneda confesó al aventurero que conocer a la colaboradora de televisión era “lo más fuerte que me ha pasado en la vida”.

Jesús Vázquez y Jorge Javier

Jesús Vázquez se convirtió en el último presentador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Durante todos los años en los que duró el conocido formato, nunca se había propuesto un trono gay. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados, y tras varias peticiones se hizo realidad. Jorge Javier Vázquez hizo historia de la televisión, ya que fue el primer y único tronista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial)

El presentador de ‘Sálvame’ ha hablado en varias ocasiones de su orientación sexual, y ha llegado a revelar que ha tenido alguna que otra relación larga. Por otro lado, Jesús, lleva cerca de 20 años con su marido, Roberto Cortés, con quien comparte algún que otro recuerdo a traés de su cuenta de Instagram.