Una final, una promesa y un valioso regalo: Isabel Pantoja cumple el sueño de Jesús Vázquez

‘Idol Kids’ ha llegado a su fin. La apuesta de Mediaset por este nuevo formato musical ha causado sensación en la parrilla televisiva. Un programa que ha tenido como jueces a Edurne, Carlos Jean y a Isabel Pantoja. No cabe duda de que la tonadillera se ha convertido en un gran reclamo tras su paso por el concurso de ‘Supervivientes’, también de esta citada cadena. Durante el programa se ha podido ver el lado más humano de la artista, llegando a emocionarse en reiteradas ocasiones. No es de extrañar, pues durante la presentación ya anunció que había soltado alguna que otra lágrima al ver cantar a los concursantes. Este viernes se ha celebrado la gran final que ha tenido como ganadora a Índigo con una brutal actuación que ha dejado sin palabras a los asistentes.

Sin embargo, ha habido un detalle que ha llamado especial atención por parte de Isabel Pantoja, ya que ha hecho de hada madrina y ha cumplido uno de los sueños de Jesús Vázquez, presentador de la primera entrega de ‘Idol Kids’. Una vez terminada una de las actuaciones de una de las finalistas, Claudia Alves, que ha interpretado el tema ‘A tu vera’, el gallego ha salido al escenario muy emocionado. El vestuario de la participante ha llamado la atención de Vázquez y no ha dudado en decir: «Yo también quiero una bata de cola como esta, que me hagan una de mi talla». Ante esa inesperada petición, Isabel Pantoja hacía magia en plató prometiéndole que le iba a regalar una.

«Tú no te preocupes que yo te voy a regalar una de mis batas de cola, lo digo aquí, delante de toda España», prometía la artista. Ante esas palabras, Jesús Vázquez se ha arrodillado diciendo: «Si me la regalas, prometo ponérmela en la segunda edición de ‘Idol kids». De esta manera, no solo se cumplía el sueño del presentador sino que anunciaba que habrá una posible segunda entrega del formato que ha sido todo un éxito. Isabel Pantoja, no solo le regalará este inesperado obsequio, pues le enseñará cómo debe moverse sobre un escenario con este atuendo.

Isabel Pantoja se derrumba en ‘Idol Kids’

La artista ha vivido durante su paso por el concurso en calida de juez uno de los momentos más emotivos en televisión. Ocurrió tras la actuación de Antonio, un sevillano de 13 años que interpretó el tema ‘Marinero de luces’ con la intención de sorprender a Isabel Pantoja. Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes del tema, la artista se echó las manos a la cabeza y comenzó a llorar. La canción elegida por el joven fue una que le dedicó Isabel a Paquirri tras su muerte.

«Yo hablar con otras canciones, pude ser, pero con el disco ‘Marinero de luces’, resulta que esa es mi vida, mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces, y aun la llevo, porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla… era mi vida él. Gracias mi vida por quererme, por cantar tan bien y por cantar ‘Marinero de luces’ porque ahora él era la luz»,expresó muy emocionada ante el consuelo de Edurne y Carlos Jean.

«Me remueve mucho por dentro, era 36 años lo que tenía y yo 27, y me quedé sin él, en 17 meses y con un niño de 7 meses… se te revuelve todo. Todo la vida y todo lo que he pasado… y criar a un niño sola”, aseguró todavía entre lágrimas. «Fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal, menos mal que no esperamos, como cualquier pareja que se casa, un año para tener un hijo… menos mal que yo quería tener un hijo, porque me encantan los chiquillos y a él también. Si no, no hubiese tenido a mi hijo, no nos hubiese dado tiempo. Fue tremendo, tremendo, lo queno sé es cómo estoy viva… no lo sé», confesó una Isabel Pantoja rota de dolor.