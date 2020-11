Este viernes el especial ‘Cantora: la herencia envenenada 3’ tiene una nueva protagonista que coge el testigo a Teresa Rivera -hermana de Paquirri-. Sylvia Pantoja reaparece en televisión tras estar alejada del foco mediático durante varios años. A las 6:00 de la mañana la prima de la tonadillera llegaba al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid de un vuelo procedente de México para desvelar los motivos del distanciamiento con la intérprete de ‘Se me enamora el alma’ y, además contar en primera persona algunos de los momentos vividos junto a la artista mientras convivió con ella durante largas temporadas en Sevilla.

«Paquirri y yo teníamos una relación muy buena y sana y eso, parece ser que no le gustaba mucho a Isabel Pantoja», comienza diciendo Sylvia Pantoja. «Mi prima tenía comportamientos extraños y cuando Paco me decía algún piropo le cambiaba el gesto de la cara», asegura la protagonista de esta entrega del especial. «En alguna ocasión Paco me decía ‘belleza’ y en el ambiente se palpaba que Isabel no estaba cómoda», continúa relatando la prima de Kiko Rivera.

Sylvia Pantoja también ha narrado una escena que vivió mientras se encontraba en la casa sevillana de Ramón de Carranza. «Estábamos haciendo el ensayo del bautizo de Kiko y me regaló un traje blanco y cuando Paco me vio me dijo que estaba muy guapa. Eso Isabel lo escuchó y se metió corriendo a una habitación y se puso un traje de cola con el que se llegó a partir la uña al ponérselo», cuenta la cantante.

«Yo creo que Isabel Pantoja siempre me ha tenido celos y ya no tengo miedo de decirlo. No solo celos como mujer sino como artista porque aunque le pese yo también lo llevo en la sangre», sentencia una Sylvia algo molesta al enterarse de que la tonadillera ha hecho una llamada a México al mánager de Juan Gabriel para averiguar trapos sucios de ella.

También ha sacado a la luz una confesión que llegó a sus oídos que viene por parte de la que fue mujer de Francisco Rivera Paquirri. Resulta que en alguna ocasión Isabel ha llegado a decir que: «Si Paco viviera me quita a mi marido». Una confesión que le parece descabellada a la protagonista de esta entrega del especial más sonado de la televisión en los últimos tiempos.

No solo los celos personales distanciaron a la tonadillera de su prima, según afirma Sylvia Pantoja, otro de los motivos por los que su relación se rompió fue cuando le dijo que no haría de coro junto a Agustín Pantoja en la gira de Isabel porque se iría a cantar con su primo Chiquetete. Un hecho con el que la madre de Kiko Rivera «hizo la cruz» a Sylvia Pantoja.