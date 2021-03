Se enamoraron en un plató de televisión como así reconoció Sandra Barneda durante su participación en ‘Planeta Calleja’, y es precisamente en los platós de Mediaset donde la periodista y su pareja, Nagore Robles, dan buena muestra de la complicidad que tienen. No se esconden, nunca lo han hecho, y es tal la naturalidad con la que viven su historia de amor, que hacen partícipes a sus compañeros y a la audiencia de lo que hay entre ellas. Ahora coinciden en ‘La Isla de las Tentaciones’ donde la presentadora ejerce de maestra de ceremonias y su pareja hace las veces de colaboradora, y no hay día que no compartan jornada, que no dejen un momento para el recuerdo.

Y el lunes volvió a ocurrir. Durante ‘El debate de las tentaciones’, Barneda comenzó, como cada noche, presentando a los tertulianos y lo hizo por quien tenía más cerca, que no era nada más y nada menos que Nagore. «Nagore Robles, buenas noches, ¿cómo estás?», preguntaba la periodista que en ese mismo momento caía en la cuenta de un detalle: «No sé por qué te digo Nagore Robles…solo le digo el apellido a ella, ¿no?», reflexionaba provocando la sonrisa de todos.

Por lo que continuaba con el resto de compañeros, dispuestos a analizar las últimas novedades acontecidas en la tercera edición del reality. «Suso, ¿cuál es tu apellido? Como se te conoce como Suso», le preguntaba al colaborador de ‘Viva la vida’ antes de seguir con los demás y reparar en que también presenta con nombre y apellido a Tom Brusse y a la psicóloga Arancha Coca.

«Es verdad, no solo se lo digo a ella. Como te tengo más cerca…», le decía mirando a su chica, que le respondió con un «te acuerdas más de mí». Lejos de dejarlo en una mera anécdota, Sandra Barneda le seguía el juego y le respondía tajante: «Es verdad, me acuerdo más de ti».

En la intimidad de su casa

Llevan saliendo juntas cuatro años, aunque también han tenido sus crisis. Superadas estas y más enamoradas que nunca, las dos hacen alarde de su amor siempre que pueden, y eso incluye sus respectivas redes sociales, donde suelen compartir imágenes juntas, además de dedicarse mensajes de cariño. Hace unas semanas Barneda fue la invitada de ‘Que siga el baile’, la sección de Sara Carbonero en Radio Marca. Allí contó el gusto que tiene su chica por poner motes, y desveló cuáles son los que le puso a ella, siempre en tono cariñoso.

«El primero fue ‘la señora’, por la diferencia de edad», confesó la presentadora en el espacio radiofónico. Sandra es 8 años mayor que Nagore y es un arma ‘arrojadiza’ de la vasca para «chinchar» a su chica. Y el otro apodo es «la alemana». Todo porque la polifacética periodista es una persona amante del orden y muy cuadriculada, algo que reconoce, aunque parece llegar a ser una obsesión. «La exigencia de llevar una vida ordenada me la voy quitando poco a poco para que llegue el disfrute, pero me pongo muchas rutinas».

Son muy diferentes pero ya se sabe que los polos opuestos se atraen, y así lo confirmaba Nagore Robles hace unos días durante el trono de Jorge Javier Vázquez en ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. «A mí me gusta no hacer nada y mi chica es todo lo contrario…así está ella, con no sé cuántas novelas», dijo en tono jocoso. Su relación va viento en popa, de momento cada una vive en su piso, aunque estén ubicados a poca distancia y, aunque se publicó hace poco más de un mes que ambas habían comenzado un tratamiento de fertilidad para convertirse en mamás, lo cierto es que parece ser que este proyecto, de momento, no es algo que hayan puesto en marcha. Están centradas en sus respectivos trabajos y en disfrutar de su historia de amor.