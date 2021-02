Desde que Sandra Barneda y Nagore Robles confirmaron su relación no se han escondido. Eso sí, han llevado su historia de amor con naturalidad, pero también con la discreción que las caracteriza. Pero hay cosas que no se pueden esconder. Y la complicidad que hay entre ellas traspasa la pantalla y, cuando hay un directo y ambas comparten plató, cualquier cosa puede pasar. Y anoche, durante un nuevo debate de ‘La Isla de las Tentaciones’, lo volvieron a hacer. Todo por un cofre con el que aparecía la presentadora catalana y que debía permanecer cerrado hasta que ella dije cuál era el momento de abrirlo y desvelar algo relacionado con las joyas que Lucía quemó en su última hoguera.

La naturaleza curiosa de Nagore es de sobra conocida por su chica, y por eso dejó claro que el cofre no iba a dárselo a nadie. De hecho, la propia ex gran hermana pidió que no se lo dejara porque, en caso de hacerlo, estaba segura al cien por cien que lo abriría. «No te lo dejo, además te gustan mucho las joyas», le espetó Sandra provocando una sonrisa de absoluta complicidad. Pero lo suyo no es solo risas y miradas de quinceañeras, también han vivido momentos de tensión en los que la vasca ha ‘sufrido’ el malestar de la conductora del programa cuando no estaba de acuerdo en su manera de proceder.

Además de en el plató de ‘La Isla de las Tentaciones’, la pareja ha compartido trabajo en otros programas, una como conductora del espacio y la otra como una de las colaboradoras destacadas. Y como no podía ser menos, han sido muchos los momentos cómplices entre ellas y no solo por un cruce de miradas, también por sonrisas y comentarios donde se palpa el amor que se profesan desde hace ya más de cuatro años.

A pesar de que prefieren no hacer gala de su vida privada, lo cierto es que desde que oficializaron su relación, no se han escondido. Viven su amor con naturalidad tanto dentro como fuera de los estudios de Telecinco. Sus compañeros y los telespectadores han sido testigos de algunos de estos ‘momentazos’ de la pareja. Precisamente el año pasado por estas fechas, Nagore le dio una sorpresa a su chica durante uno de los debates de la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Por aquel entonces, la colaboradora estaba sustituyendo a Toñi Moreno al frente de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, durante su baja por maternidad.

Aprovechando que era San Valentín, Nagore hizo acto de presencia en el plató donde su novia presentaba el debate. «En vez de traer un ramo de rosas traigo un sobre», decía ante una Sandra que la miraba embelesada. «No has traído el ramo de flores que yo esperaba», le contestó la periodista sin poder evitar su nerviosismo. Y es que hacía solo unas semanas que se habían dado una nueva oportunidad después de cuatro meses de impasse.

Su historia de amor

Sandra Barneda y Nagore Robles comenzaron su relación en 2016. Se enamoraron en el plató de ‘Gran Hermano’ cuando la catalana presentaba el debate y la vasca ejercía de colaboradora. Pero no fue hasta octubre de 2017 cuando Barneda declaró su amor por su pareja en las redes sociales. Su relación se convertía en una de las más sólidas de la cadena de Fuencarral, pero en septiembre de 2019 decidían darse un tiempo. Tras cuatro meses separadas, Barneda aparecía como invitada estrella en ‘Planeta Calleja’ y fue con su compañero Jesús Calleja, con quien decidió abrir su corazón.

«Enamorarme de Nagore en un plató de televisión ha sido lo más fuerte que me ha pasado en la vida», confesó muy emocionada. Una declaración que dio pie a su reconciliación. Siempre habían sido muy celosas de su historia de amor, pero a partir de darse esta nueva oportunidad, no dudaron en prodigarse su amor en redes sociales donde son habituales sus fotografías juntas, y sus mensajes. Están muy enamoradas, tanto que, hace un mes la revista Diez Minutos publicaba que habían comenzado el tratamiento para ser mamás, pero la pareja no tardó en desmentir dicha información.