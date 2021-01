Nagore Robles ha tomado el testigo a Iván González -pareja actual de Oriana Marzoli- y se ha sentado a charlar con Jesús Vázquez en la sección ‘The Vázquez Experience’, formato que pertenece al nuevo canal de Mtmad del presentador. Durante la conversación, la colaboradora de televisión ha confesado cómo fue su infancia, así como detalles sobre su relación con Sandra Barneda con quien ha iniciado el proceso correspondiente para convertirse en madres por primera vez. En este nuevo episodio se ha podido descubrir cómo se siente la invitada desde que se inició en el mundo televisivo y cómo poco a poco ha ido logrando sus metas y sueños a base de mucho trabajo y esfuerzo.

Nada más sentarse frente a su compañero de programa, Nagore Robles expresa que a la televisión «llegó sin querer». Ha sido cuando el presentador ha querido conocer más detalles sobre su vida, además ha pedido que le aclarara si es verdad que de pequeña quería ser misionera. «Estudiaba en un colegio de monjas», comenta entre risas Nagore mientras Jesús Vázquez confiensa que el también ha estudiado en un colegio de curas. «En el colegio era muy libre. Hacía muchas trastadas y menos estudiar quería hacer de todo. Organicé un mercadillo solidario para poder irme de voluntariado y cuando llegó el momento no fui, fue una amiga mía porque a mí me entró el miedo», relata Robles.

Una vez adentrados en una conversación de lo más profunda, Nagore confiesa que se fue muy joven de su casa, concretamente a los 18 años. «¿Te fuiste porque no te entendías con tu familia?», pregunta Vázquez a lo que responde Nagore: «Sí, siempre rondaba esa idea por mi cabeza». Además, ha explicado que en su casa la enseñaron » a ser dura». «En mi casa se escuchaban pocos te quiero y pocos lo siento. Entonces a mí me enseñaron a ser fuerte, muy bruta… Sin embargo, era una niña súper sensible», termina relatando la pareja de Sandra Barneda.

Nagore Robles también ha querido contar cuál fue su primer trabajo, que no fue otro que el de frutera. «Estaba encantada de la vida y me hicieron hasta encargada», cuenta con nostalgia antes de explicar que más tarde se adentraría en una nueva aventura, ya que tomó la decisión de marcharse a Londres a seguir buscándose la vida. «Mi padre dijo: ‘volverá en un mes’, pero no volví», continúa relatando ante la antenta mirada de Jesús Vázquez. «Estuve año y medio en Londres y después regresé a Bilbao. De repente, mi hermana me apuntó a ‘Gran Hermano’ y fue como una señal», añade Nagore Robles.

Más tarde, el hilo conductor del canal de Mtmad preguntaba a Nagore que cómo se siente al ser la mujer de Sandra Barneda. «Todavía no estamos casadas, me lo tiene que pedir», dice entre risas la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Y es que Sandra y Nagore forman una de las parejas más perseguidas de la crónica social del panorama actual. «Ella no había vivido eso de que nos pararan por la calle», ha reconocido la colaboradora sobre su relación con la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’. Es necesario recordar, que hace unos días, salió a la luz que la feliz pareja ha iniciado un proceso para convertirse en madres por primera vez, tal y como adelantó la revista ‘Diez Minutos’. Para lograrlo, han visitado una clínica ubicada en Barcelona y, tal y como revela dicha publicación lo harán gracias a un método llamado ROPA -recepción de ovocitos de la pareja-, que permite a dos mujeres que sean pareja cumplir su deseo de ser madres.