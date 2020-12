Sandra Barneda está feliz, a pesar de las circunstancias. Enamorada de Nagore Robles, con quien vive un momento muy dulce después de su última reconciliación el pasado mes de febrero. La estabilidad ha vuelto a su vida y en lo profesional la suerte también le sonríe. Tras su debut al frente de ‘La Isla de las Tentaciones 2’ donde ha vuelto a cosechar una elevada audiencia, la presentadora se encarga de conducir ‘La Casa Fuerte: código secreto’, el debate de los martes en los que se hace un repaso de todo lo acontecido en el concurso durante la semana. Pero la literatura es su ‘punto débil’ y, después de coronarse como finalista del Premio Planeta con su última novela, ‘Un océano para llegar a ti’, la periodista está centrada en impulsar la lectura. Y así se dejó ver el pasado fin de semana ejerciendo de librera junto a otros rostros conocidos como Mónica Carrillo o Máximo Huerta.

Fue allí, entre novelas, cuando habló sobre su pareja, Nagore Robles, y los planes más inmediatos que tienen. ¿Será uno de ellos casarse?. Ya se rumoreó hace un tiempo que la pareja pretendía formalizar su relación, pero Barneda no ha tardado en desmentirlo. «Nunca se ha hablado de planes de nada», ha dicho. Aunque, ahora parece que una boda no está dentro de su agenda más inmediata, sí reconoce que de hacerlo «sería maravilloso». Y es tajante al respecto: «Yo si me casara os enteraréis el día que me case, pero no es un condicionante de que si te va bien te tienes que casar».

Después de un año difícil para todos, en el que ha estado separada físicamente de su familia, Sandra Barneda admite que está disfrutando de su vida en la que no falta el amor. «Creo que primero hay que enamorarse de uno mismo para llegar a la plenitud de vivir el mundo de la pareja». Una plenitud que vive junto a Nagore Robles, quien le aporta «muchísimas cosas». A la vista está. Llevan juntas cuatro años, aunque con varias idas y venidas, pero después de pasar tiempo separadas, siempre han decidido darse una nueva oportunidad.

Y pasarán juntas la última noche del año, en la que comunicadora dará las campanadas junto a Christian Gálvez desde Gran Canaria: «Nos vamos a comer las uvas juntas y eso me hace muchísima ilusión». Pero aún no tiene claro qué hará para los días 24 y 25 de diciembre. Las recomendaciones anti COVID la tienen pendiente de la actualidad para así decidir si viaja a su ciudad natal para estar con sus padres y sus hermanos en unas fechas tan señaladas y en un año tan diferente. «Hay que actuar con precaución, hay que cumplir y ser generosos con el otro, no mirar por ti. Si somos generosos, nos irá mejor a todos».

Sandra Barneda lleva un año sin ver a su padre, y está deseando verle de nuevo en Navidad. Pero no tiene claro qué ocurrirá, aunque sí lo que le quiere para el 2021. «Le pido que nos podamos abrazar, recuperar la alegría. Va a ser complicado, a pesar de lo de las vacunas, pero quiero tener la esperanza», ha explicado.