«Una mujer que es inspiración para mí porque es comprometida y sensible». Así ha presentado Sara Carbonero a su invitada de hoy en ‘Que siga el baile’. Se refiere a Sandra Barneda, una de las presentadoras más de moda de la televisión en nuestro país, que tampoco ha perdido la oportunidad de elogiar a su amiga: «Me gusta de Sara que en su timidez nos encontramos desde distintos puntos. Con solo una palabra que me lance, ahí estoy».

Las dos han hecho gala del «buen feeling» que siempre han tenido. Barneda ha comenzado la entrevista explicando en qué punto de su vida está: «Me encuentro en un momento personal muy dulce. Encajar e ir aceptando tus complejidades hace que fuera, en la montaña de la vida, me sienta mejor. Por otro lado, la pandemia la llevo como puedo. Echo mucho de menos a mi gente, bailar y eso que yo no soy de bailar».

Es Sandra Barneda una de esas personas que valora el disfrutar del momento y que se empapa como una espuma de las lecciones de vida que le dan quienes la rodean. La catalana ha desvelado un punto de inflexión en forma de drama que la marcó: «Una amiga mía murió de cáncer y a mí me cambió la vida. Decía que la noche es una partida de ajedrez y que todos éramos fichas. Si eras una dama te podías mover como y por donde querías, pero si eras un peón tenías que ir poco a poco».

La escritora ha hablado de cómo es es su rutina y ha desvelado entre risas el cariñoso apodo que le ha puesto Nagore «¿Mi día a día? Nagore me llama ‘La Alemana’ porque me pongo muchas rutinas, mi cabeza necesita estar con muchas cosas, al estilo alemán. Mi rutina diaria es sacar al perro, deporte, estar con mi asistente para todo lo que preparo: novela, cursos de oratoria y trabajo. Mi vida es un poco reducida, muy tranquila, pero satisfecha», ha explicado.

La charla entre ellas ha tenido un hueco para reflexionar sobre un debate que está en la calle, el cambiar los cánones clásicos de educación desde infantil en adelante. Barneda lo apoya y cree que así no habría tantos problemas como la desigualdad: «Perdemos mucho tiempo en distinguirnos del género en vez de potenciar nuestras habilidades como ser humano que van más allá: pensamiento crítico, liderazgo, gestión de las emociones. Eso tiene que estar en la escuela, no solo la literatura o las matemáticas». Sara le ha dado la razón y ha dicho que «nos pasamos la vida intentando agradar y aprobación, eso que dices también debería ser una asignatura».

Sandra Barneda reconoce que paulatinamente ha ido cambiando su manera de ser y ha abandonado su auto protección: «Cada vez me escondo menos. He llegado a la conclusión de que se pierden muchas cosas, no merecen la pena».

El aprendizaje de Sandra Barneda en ‘La Isla de las Tentaciones’

La novia de Nagore Robles triunfa como presentadora del reality de moda. El presentador de ‘T4’ de Radio Marca, Vicente Ortega, le ha hecho una pregunta muy pícara: «¿La última tentación en la que he caído? Te diría que una sorpresa que me hizo Nagore el fin de semana pasado. Sucumbí absolutamente». ¿Qué será?

Sobre ‘La Isla de las Tentaciones 3’ ha reconocido que «este programa me ha enseñado a ponerme en el lado de comprender, escuchar y no prejuzgar». Además, ha avanzado que «hoy veremos la hoguera de confrontación entre Diego y Lola. A Diego le cuesta mucho abrirse y le he visto un gran cambio en él, un gran esfuerzo por modificar una conducta que no es solo dañina para él sino para los que le rodean».

Ha sido una experiencia salvaje pero que la ha enriquecido mucho y así lo cuenta: «Para mí fue una experiencia total porque nunca había trabajado en una reality fuera con un equipo de 100 personas durante dos meses y medio, menos aún en plena pandemia. Tuvimos que parar por un caso de COVID. Fue muy difícil y respeto muchísimo a todos porque fue duro. el cambio de humedad que había, los mosquitos que nos atravesaban la ropa de los picaduras…. Nos untábamos en loción anti mosquitos y aún así tenía el cuerpo lleno de picaduras. El éxito que está teniendo este programa es la recompensa al esfuerzo», explica.

Barneda reconoce que tenía algunos prejuicios cuando se puso al frente de reality de parejas: «Yo tenía miedo al principio porque a mí que se me nota todo no sabía cómo iba a llamar si era algo ya guionizado. Las reacciones de ellos son reales, no se les guía en nada. Te das cuenta de lo que ocurre en el mundo de la pareja. Nunca en la vida real vas a ver qué es lo que hace tu pareja cuando no está contigo y te puede sorprender».

La charla entre Sara Carbonero y Sandra Barneda ha acabado con un bombazo: «¿Vas a sacar pronto nuevo libro?», le preguntaba la mujer de Casillas. «Estoy trabajando ya en la siguiente novela. No sé decirte cuánto voy a tardar en escribirla, pero creo que el tema va a sorprender. Va a ser un libro bastante coral, no solo con la mujer como protagonista».