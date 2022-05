Nagore Robles señala a Sandra Barneda como motivo por el que no participaría en un reality

Si hay algo que caracteriza a Nagore Robles es su naturalidad. Cualidad que ha hecho que sea uno de los rostros más queridos de Mediaset. En estos momentos, la presentadora se encuentra en una etapa un tanto agridulce de su vida, ya que recientemente ha terminado su relación con Sandra Barneda y el espacio que conducía, Baila conmigo, ha cerrado debido a sus discretos bajos datos de audiencia. Sin embargo, no pierde la sonrisa y sigue transmitiendo esa energía que tanto le caracteriza.

A través de las redes sociales, Nagore suele hacer un preguntas y respuestas con el que interactúa con sus seguidores. Y, recientemente ha hecho uno con el que se ha sincerado como nunca. Primero ha hablado sobre la maternidad. “Siento ponerme seria con esto. A ver cuándo aprendéis que estas preguntas tan personales no se hacen. Hay mil respuestas posibles detrás, muchas de ellas pueden ser difíciles. Y luego hay algo que me toca el mismísimo moño. Estas preguntas nunca se las hacéis a los tíos. Así que, sintiéndolo mucho, de algo tan íntimo, no hablo con desconocidas», ha dicho en su ronda de preguntas y respuestas.

“Deberíamos considerar como totalmente maleducada esta pregunta. De mal gusto y fuera de lugar. Debemos ser conscientes de lo que podemos provocar en otras personas de forma inconsciente», ha indicado sobre este delicado asunto. Después, ha llegado el gran momento que se ha hecho viral en la Red.

Un internauta ha querido saber si sería capaz de participar en La isla de las tentaciones, espacio en el que colabora. “¿De qué, de tentadora? ¿De señora de 39 años, encima lesbiana y con su ex-presentando el programa?», ha contestado consarcasmo haciendo referencia a su expareja, Sandra Barneda. «¿Pero tú, qué fumas?”, ha continuado de una manera muy espontánea.

Ante esta natural respuesta, los usuarios no han tardado en reaccionar. “Me meo con Nagore”, “Buenísima”, “Estoy llorando de la risa”, son solo algunos de los comentarios al vídeo en el que la contertuliana aclara si acudiría o no al programa.

El fin de la relación entre Nagore y Sandra Barneda

Fue el pasado 15 de febrero cuando anunciaban que su historia de seis años de amor llegaba a su fin. Lo hicieron saber a través de las redes sociales a través de un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

«El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja. Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias a todos», escribió Sandra Barneda en su cuenta de Instagram.