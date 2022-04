Nagore Robles pone tierra de por medio con Sandra Barneda y se muda de piso

Nagore Robles pondrá el broche de oro al mes de abril con la mejor de las noticias. La colaboradora ha hecho de sus redes sociales su escaparate perfecto a la hora de contar cómo es su día a día a su más de un millón de seguidores, motivo por el que esta ocasión no iba a ser menos y ha sido ella misma quien ha revelado uno de sus secretos mejor guardados.

Era durante la pasada tarde del día 25 cuando la presentadora de Baila Conmigo compartía una storie en su Instagram en la que abría un debate entre sus fans sobre cuál era la información que iba a darles: “Tengo algo importante que compartir con [email protected], ¿qué crees que es? Si acertáis, lo comparto”, escribía. En cuestión de minutos, la plataforma mencionada se llenaba de interacciones con las que decenas de usuarios intentaban adivinar a qué se refería Nagore. Maternidad, Feria de Abril, Planeta Calleja… Muchas han sido las temáticas que han rodado por la mente de los seguidores de Robles, hasta que uno de ellos ha dado en el clavo: “Mudanza”. Una palabra que ha llenado de ilusión la vida de la de Basauri, que ha posado visiblemente feliz junto a varias cajas de cartón mientras daba la razón a quien había acertado: “Siii. Ayy qué locura!”, finalizaba.

De esta manera, la vizcaína pone fin a una etapa en su anterior hogar que ha durado poco más de un año. A finales del 2020, Nagore revelaba en su cuenta de Instagram la emoción que le suponía cambiar de casa, el comienzo de 2021 la temporada perfecta para dar comienzo a una nueva etapa en la que tampoco faltaron las cajas de cartón: “No sabéis lo feliz que estoy de llegar al fin a mi nuevo hogar. Filomena me lo había puesto difícil… Dicen que las mudanzas estresan y os aseguro que jamás la he vivido tan relajada, y eso que es mi mudanza número 12º”, admitía ella misma, dejando entrever que eso de llevar una vida sedentaria no va con ella.

Desde este medio de comunicación hemos intentado ponernos en contacto con la exconcursante de Gran Hermano con el objetivo de saber si esta mudanza trae mucha alegría consigo, algo a lo que Nagore ha preferido no responder. Por el momento, se desconoce detalle alguno sobre la nueva ubicación de la ex de Sandra Barneda, pero lo que sí se sabe es dónde vivía hasta hace tan solo unos días. La vasca estaba alojada en un piso del barrio madrileño de Chueca, situado bastante cerca del de su exnovia. Una razón que podría haber sido el detonante para que Robles haya puesto tierra de por medio para cerrar así un capítulo de su vida que ha dejado en su retina muy buenos recuerdos.

Haciendo gala de su exquisito gusto decorativo, pudo saberse que en su anterior piso, Nagore había remodelado el domicilio de manera completamente drástica, deshaciéndose de baldosas y armarios ochenteros para aportar a éste su propio estilo.