Nagore Robles habla sobre su ruptura con Sandra Barneda y confiesa la decisión que ha tomado

Una de las reapariciones más esperadas de los últimos días tuvo lugar el pasado domingo. Nagore Robles acudió al plató de Secret Story como colaboradora después de haberse ausentado del mismo el jueves. Teniendo en cuenta su ruptura con Sandra Barneda, todos los focos estaban puestos sobre la de Basauri y, aprovechando la ocasión, Toñi Moreno no dudó en interesarse por su situación sentimental actual.

La presentadora aseguró haber sido criticada en redes sociales por preguntar a Cristina Porta acerca de Luca Onestini y no hacer lo mismo con Nagore, algo que pareció no importar a la bilbaína: “No, lo que tenía que decir ya lo he dicho”, expresó, en un intento por dejar claro que no hablará más sobre su separación de Sandra Barneda de ahora en adelante. Y es que, pese a llevar cinco años de relación con la catalana, Robles ha optado por continuar con su rutina con total normalidad hasta que su corazón se recupere por completo. No obstante, en un momento tan cambiante como en el que está, la colaboradora ha querido agradecer a todos sus seres queridos y a sus seguidores por el trato recibido, afirmando sentirse “muy cuidada, muy respetada y muy querida”.

El 2022 está siendo un año cargado de rupturas. Era el pasado 15 de febrero cuando Sandra y Nagore se hacían eco de su decisión a través de un comunicado en sus redes sociales: “Tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra… El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil”, apuntaron. Una separación de lo más inesperada en el panorama nacional, teniendo en cuenta que confirmaron llevar cierto tiempo sin ser pareja mientras mantenían una relación de lo más amistosa frente a las cámaras, consiguiendo que nadie se percatara de lo que estaba sucediendo hasta que no fueron ellas quienes lo hicieron público.

Por su parte, Barneda aún no ha hecho ningún comentario en televisión, ciñéndose a su papel como maestra de ceremonias de la Última hora de Secret Story y supliendo a Carlos Sobera cuando este se ausenta, como ocurrió el pasado jueves. Fue en ese momento cuando saltaron las alarmas entre una posible enemistad entre ella y su ahora expareja, ya que, pese a que Nagore es una colaboradora asidua del espacio de Telecinco, el pasado día 24 no estuvo en el plató, acentuando los rumores de que podría estar evitando a la presentadora. Esto es algo que ella misma ha desmentido en cuanto ha tenido oportunidad, confirmando que seguirán teniendo la misma buena relación que hasta ahora.

Haciendo gala de su espontaneidad y su sinceridad, Nagore no ha tenido reparo en utilizar sus redes sociales como blog personal a la hora de explicar cómo se siente en cada momento. Para evitar pensar en la ruptura, Robles ha publicado unas imágenes en su Instagram en las que parece estar refugiándose en sus amigos para sanar su corazón: “La risa, definitivamente sana”, escribió en un post con el que ha demostrado no haber perdido su esencia pese a todos los cambios que está afrontando.