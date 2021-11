Paz Padilla y Carlos Sobera serán los encargados de presentar las Campanadas de Fin de Año en Mediaset España, en una gala que se celebrará en la localidad gaditana de Véjer de la Frontera, tal y como ha informado Mediaset en una nota de prensa.

.@pazpadilla y @carlos_sobera, presentadores de las Campanadas de Mediaset España desde Vejer de la Frontera 🥂🍇https://t.co/2jS00YClMO — Mediaset España (@mediasetcom) November 12, 2021

Un momento icónico del año que se emitirá para toda España a través de una señal en simulcast para todos los canales del grupo excepto Boing. Se llevará a cabo por segundo año consecutivo en colaboración con Fénix Media Audiovisual, productora de contenidos integrada en Mediterráneo Mediaset España Group, según especifican desde el grupo de comunicación.

Está será la segunda vez que ambos presentadores se ponen al frente de tan emblemática cita para Mediaset España: Paz Padilla lo hizo junto a Jesús Vázquez en la Nochevieja de 2019 y Carlos Sobera estuvo con Lara Álvarez y sus compañeros de First Dates en la última noche de 2016.

Esta noticia supone todo un espaldarazo para la presentadora gaditana, que despedirá el año desde su tierra, algo que a buen seguro le hará mucha ilusión, después de un tiempo alejada de la pequeña pantalla. Son ya varios días los que lleva sin encargase de conducir Sálvame. Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Nuria Marín han sumado más horas para contrarrestar la ausencia de la andaluza.

En la memoria también está su polémica salida de Got Talent. Fue el pasado mes de mayo cuando se supo que el concurso no la renovaba como jurado. Se perdió las audiencias de la sexta audición puesto que se encontraba superando el duelo por la trágica muerte de su marido. Unos meses después se sinceró con Bertín Osborne sobre este duro trago: «Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho… Me han dicho que no estuve al 100% y le dije ‘yo no estuve al 100% para ustedes pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba’. Me hizo un montón de daño».

Como no hay mal que por bien no venga, Paz Padilla se volcó en su exitosa obra de teatro El Humor de mi vida, que da título a su primer libro. Su historia de superación y asimilación de la muerte de su madre primero y su marido después la inspiró para construir un relato que se puede degustar tanto en páginas como en las tablas y en ambas con muy buena aceptación.

En lo que a Carlos Sobera se refiere, el hecho de que presente las Campanadas es la enésima muestra de confianza de Mediaset en su figura. Se ha convertido en uno de los hombres fuertes de los realities de Mediaset: La Casa Fuerte, Supervivientes, Secret Story , etcétera. No cabe duda de que el vasco atraviesa un espectacular momento profesional, quizá uno de los mejores.