Paz Padilla, despedida fulminantemente de ‘Got Talent’

Duro mazazo para Paz Padilla. La presentadora ha sabido recientemente que ‘Got Talent’ la ha despedido. No cuenta con ella para la séptima temporada del programa, ya en preproducción. Una decisión que le ha resultado inesperada y que deja a ‘Sálvame’ como su único trabajo en la televisión.

Así lo confirma la revista ‘Lecturas’ en su edición de este miércoles. Además, apunta a que este jarro de agua de fría le ha cogido absolutamente desprevenida puesto que pensaba que los jefes estaban encantados con su trabajo y no solo eso sino que buscaban más perfiles como el suyo.

Por inesperado que sea, lo cierto es que Paz Padilla no estuvo presente en las audiencias de la sexta edición, celebradas el pasado verano. En ese momento, la andaluza estaba afrontando un durísimo duelo porque acababa de perder a su marido, Antonio Vidal. Las grabaciones comenzaron cuando su pareja todavía estaba enferma.

A su regreso se mostró tremendamente emocionada y agradeció al programa la comprensión en un momento muy delicado para ella: «Quiero daros las gracias, esto es un regalo. Entendisteis muy bien cómo estaba, que necesitaba mi espacio (…) he preferido quedarme en casa porque necesitaba curarme el alma. Me habéis dado cariño, ahora a vengo a darlo todo», expresaba.

Se desconocen los motivos por los que ‘Got Talent’ ha decidido prescindir de sus servicios. Si se echa la vista para atrás, es fácil encontrar algún que otro gazapo de Paz Padilla durante sus tres años en el programa de Telecinco. Uno de sus momentos más controvertidos tuvo lugar con un cantante venezolano. La miembro del jurado le espetó que «yo muero con Baute y si este hombre es un fuera de serie en su país, pues entonces no salgas de allí. Quédate allí. ¿Para qué has venido aquí si allí funcionas?».

Esto le valió una catarata de críticas en redes sociales, acusándola de xenófoba, lo que le obligó a retractarse de sus palabras y pedir disculpas: «En ningún momento he dicho que se quede allí en Venezuela. Lo siento, de verdad. Si he ofendido a los venezolanos pido perdón porque no ha sido mi intención», concluía. Paz también ha tenido algún que otro pique con compañeros. Sin embargo, de ‘Got Talent’ se lleva una grandísima amistad con Eva Isanta, con quien también coincide en ‘La que se Avecina’.

La sustituta de Paz Padilla

Si sorprendente ha sido el cese de la presentadora de ‘Sálvame’ de su puesto, más lo ha sido el nombre que suena con más fuerza para ser su relevo: Rocío Carrasco. Según informa ‘Lecturas’, la candidata que más gusta es la hija de Rocío Jurado. La productora está encantada con el resultado que está dando su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, con la que ha roto más de 20 años de silencio. Además, es carismática y tiene experiencia previa. De confirmarse, sería un auténtico bombazo.