A lo largo de los años han sido muchos los comensales que han acudido a ‘First Dates’ en busca de su media naranja. Participantes de todos los rincones de España, con todo tipo de gustos. Pero, muy pocos han sido los comensales que han conseguido dejar estupefacto al propio Carlos Sobera.

En esta ocasión, el encargado de dejar sin palabras al conductor del programa de Cuatro ha sido Kike, un estudiante de interpretación de 20 años que le contó a Sobera cuál era su prototipo ideal de chico. «Tiene que ser modernito, artista y que parezca que se droga. Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí», declaraba el joven.

Si algo te gusta, te gusta y punto… Y Kike sabe perfectamente cómo es el chico que le gusta 👍 Que después se nos quede la misma cara que a @carlos_sobera ya es otra historia 😅 ¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates8N ❤ pic.twitter.com/fsXHISPqrw — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 8, 2021

«Los macarras, no los buenos sino los que tienen la ceja bien cortada, los aros, el chándal… para mí esa es la gente de bien, no los que van con náuticos y el fachaleco», añadió el chico en su explicación. Al escuchar sus palabras, Carlos Sobera no daba crédito y su reacción no pasó desapercibida. «¿Me estás tomando el pelo?», le preguntó anonadado al comensal.

«No tengo más que decir, señoría», contestó Kike por su parte. Eso sí, el chico dejó muy claro el tipo de cita que no le gustaría encontrarse. «No quiero un ‘cayetano’, ni un ingeniero, quiero un antifa que me regale mecheros. Me identifico con Verónica Forqué haciendo de Kika porque voy en el metro, y me enamoro; me voy de fiesta y me lío con uno una noche, y me enamoro. Puedo estarlo una semana», declaró.

Su cita de la noche fue Javier, un estudiante de química de 22 años que parece que cumplió con los requisitos que debía tener su chico ideal. Tras conocerse un poco más en la mesa, Kike lo tuvo claro. «Javier y yo nos lo pasaría muy bien de fiesta. De hecho, me lo llevaría a Cuenca porque ahí hay buena fiesta», aseguró. Y es que, tal fue la buena conexión que tuvieron durante la velada que ambos estuvieron dispuestos a tener una segunda cita tras ‘First Dates’.