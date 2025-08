Ibai Llanos lanza una urgente petición a sus seguidores: «Mi madre está preocupada»

Indiscutiblemente, Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers más conocidos de Internet. El joven de 30 años, ha logrado hacerse con una buena base de fans por las conexiones en directo que realiza para plataformas como Twitch. Todo ello sumado a sus vídeos para el resto de redes sociales. De hecho, durante los últimos meses, uno de los contenidos más frecuentes de su perfil es el de su cambio físico. Y es que, el bilbaíno ha luchado durante años por poder tener un estilo de vida más saludable y bajar de peso. Sin embargo, a pesar de que lo intentó en varias ocasiones, siempre terminaba dejándolo. Hasta ahora.

Llanos ha logrado bajar considerablemente de peso y ha compartido el proceso en sus redes sociales. Un hito del que se siente muy orgulloso, pues pesaba más de 150 kilos, y por el que sigue trabajando. Pero, ni siquiera él, como uno de los reyes en creación de contenido, ha podido evitar caer en los memes. Y es que, el cambio físico que ha tenido es brutal. Por ello, el joven ha realizado un vídeo para pedir que paren de realizar montajes de su cara y de su aspecto físico. Pues, al parecer, los usuarios de Internet han modificado tanto su apariencia física que hasta su familia se ha creído este tipo de vídeos.

«Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya. ¿Qué es esto? Mi madre está preocupada. Me habla por WhatsApp y me dice: ‘hijo, ¿estás bien? ¿Has hecho la dieta keto o la dieta keta?», comenta Ibai Llanos en el audiovisual. «Estoy evolucionando poco a poco», explica. «Al principio la gente me cambiaba la cara, la forma… Pero es que esto ha llegado a un punto que mirad dónde estamos», dijo.

De esta manera, el joven ha procedido ha mostrar una serie de imágenes que se han esparcido por las redes sociales. Una serie de instantáneas donde se puede ver como algunas personas han ido mucho más allá y le han desfigurado por completo. Todo ello con un toque de humor. «Señores, que a día de hoy sigo pesando 96 kilos, yo tengo aún mis lorzas y mis tetas», explica el streamer.

Ibai Llanos habla de su cambio físico: «He perdido desde mi peor peso 70 kilos»

«Si tu llevas sin verme años, piensas: ‘¿Qué le ha pasado a este tío?’. Claro que me notas cambiado, he perdido desde mi peor peso 70 kilos. Yo me he quitado a un Auronplay de mi cuerpo», agrega. Pues, a pesar de pedir al público que pare de crear este tipo de montajes, también ha decidido tomarse la situación con humor.

Así pues, antes de concluir el vídeo, Ibai Llanos ha querido recordar el motivo por el que se ha puesto serio con su cambio físico. «Yo este cambio físico lo he dado porque me iba a ir para el otro barrio. Soy feo, coño, ¿qué le hago? Yo esto lo hice por un cambio de salud más que por un cambio estético. Si quisiera un cambio estético me operaría la cara o me pondría pelo, pero no lo voy a hacer», sentenció.